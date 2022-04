O primeiro MMORPG da Yulgang

O "Yulgang Global" é um jogo que introduziu um método de pagamento chamado Tigon Token (TIG) ao "Yul-hyul Kangho for kakao", que permitiu que a Longtu Korea ocupasse o terceiro lugar em vendas na Google Play e o primeiro lugar em vendas na One Store no momento de seu lançamento, em 2017. O setor de jogos está prestando atenção ao desempenho futuro do "Yulgang Global", que tem uma sólida base de jogadores.

O "Yulgang Global" utiliza o "Tigon Token (TIG)", um token de utilidade baseado na plataforma WEMIX e a moeda cristal do game play-to-earn (jogar para lucrar, P2E). De agora em diante, o Tigon Token (TIG) será uma moeda padrão utilizada em jogos P2E com base na plataforma WEMIX lançada pela Longtu Korea e pela Tigon Mobile.

Espera-se que a Longtu Korea e sua subsidiária Tigon Mobile acelerem o lançamento de jogos P2E com base na plataforma WEMIX posteriormente, começando com o lançamento do "Yulgang Global".

Um representante da empresa disse: "A importante PI de gibi de artes marciais da Coreia Yul-hyul Kangho está posicionada em uma nova linha de largada. Faremos o possível para dar a esse jogo tão apreciado mundialmente uma atitude que não comprometa a estabilidade ou a qualidade."

