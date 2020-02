O Professor, Mestre e Doutorando em Visagismo Digital - PUC/SP, foi o escolhido pela CNN - Brasil para desenvolver os projetos de Consultoria Visagista de Imagem Profissional.

"E nada é mais indicado do que o Visagismo para que seja possível encontrar, dentro de um conceito, a imagem perfeita de cada pessoa. Digo isso porque tivemos o cuidado de considerar as individualidades de cada um para encontrar as melhores saídas, tudo totalmente alinhado ao que a CNN Brasil valoriza e quer que seus profissionais transpareçam", explica Robson Trindade.

O processo

Ao longo de cerca de dois meses, todos os jornalistas contratados pela CNN Brasil para estar na frente das câmeras, passaram por um processo intenso de análise externa e interna que levou em consideração compleição física, aspectos emocionais, personalidade e comportamento para que fosse possível encontrar as soluções para a construção de uma imagem harmônica e agradável para indivíduos, tendo em mente o que a empresa precisa.

"São diversos os processos e as análises. E é importante dizer que cada solução diz respeito única e exclusivamente a quem passou pelo processo. O Visagismo tem esse diferencial: os estudos e resultados são completamente individuais e se encaixam apenas para uma pessoa no mundo", conta Tania Trindade.

Ao longo de quatro dias, todos os jornalistas – que incluí nomes como William Waack, Reinando Gottino, Philipe Siani, Mari Palma, Daniela Lima, Carol Nogueira e Tais Lopes – tiveram suas características analisadas por Robson Trindade e mais de 36 outros profissionais que compõem a equipe multidiciplinar, no Birô de Visagismo, em São Paulo, o primeiro birô de visagismo no Brasil, revelam os Trindade.

Nas diferentes estações montadas para receber os contratados da CNN Brasil,a equipe de Trindade fez as medições no rosto e corpo de cada um, tirou fotos de frente e de perfil para estudos detalhados das imagens, conversou para conhecer o estilo adotado para se vestir e maquiar, analisou cores de cabelos, contrastes, olho dominante, estilo de óculos e observou a forma como cada um lida com os cabelos, o jeito de andar e a maneira como se comportam frente ao espelho.

"Cada uma destas estações tem uma finalidade única e extremamente importante em uma consultoria de Visagismo. Tudo em você diz muito a seu respeito e com estas respostas podemos encontrar a imagem perfeita de cada um. É uma ciência, comprovada matemática e cientificamente. Não se trata de nenhum tipo de achismo. O resultado sempre é positivo e saímos satisfeitos – tanto nós, os profissionais, como os nossos clientes", afirma a Professora Especialista em Visagismo, Thais T. Melro Milhomens.

O resultado

Depois de todas as captações feitas in loco no Birô de Visagismo, a equipe de Robson Trindade analisará os resultados de cada jornalista que passou pelo processo para um estudo minucioso de imagem e personalidade para construir o material final, que consiste na consultoria completa de quais são as roupas, acessórios e maquiagens mais indicadas para cada um, levando em consideração as necessidades e valores da CNN Brasil.

"Para cada um entregaremos um documento (Dossiê Visagista de Imagem), com os resultados de tudo o que analisamos ao longo do processo do nosso trabalho. Nele estarão todas as dicas para que a imagem perfeita e harmônica seja construída de uma maneira satisfatória para empresa e indivíduo. E ele leva tudo em consideração: estilo de vida, análise cromática, cores da maquiagem, roupas, corte de cabelo, sobrancelha, barba, acessórios e sapatos e assim por diante", ilustra Robson Trindade.

Segundo o Doutorando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital / PUC-SP - Robson Trindade, um manual para penteados e maquiagem também estará no material final para que profissionais ou os próprios jornalistas possam se guiar na construção de sua imagem harmônica no momento de entrar no ar.

"O melhor de tudo é que o resultado deste trabalho é aberto e todos poderão conferir no momento em que a emissora entrar no ar", finaliza Trindade.

Inclusive é possível acompanhar os jornalistas escolhidos pela emissora para a divulgação oficial do processo de todo o trabalho de Visagismo.

FONTE Educação Visagismo Projetos

