O programa de pontos fixos para o alívio da pobreza e equiparação da Sinopec tira oito condados da pobreza, em resposta às metas de desenvolvimento sustentável da ONU

Os sete condados que anteriormente foram alvo do programa contra a pobreza da Sinopec e que conseguiram erradicá-la são os condados de Fenghuang e Luxi na Província de Hunan, Yingshang e Yuexi na Província de Anhui, Yopurga na Região Autônoma Xinjiang Uyghur , Baingoin na Região Autônoma do Tibete e Zeku, na Província de Qinghai.

A Sinopec desenvolveu planos precisos no combate à pobreza, com base em características e vantagens regionais.

Eliminando a pobreza através do desenvolvimento industrial, a Sinopec adaptou-se às condições e recursos naturais dos locais de modo a desenvolver indústrias especializadas, como a promoção da quinoa produzida no condado de Dongxiang, a série de frutos secos "Sunshine Bazaar" produzidos em Xinjiang e o projeto "Easy Joy-Zhuoma Spring", que leva água potável natural do Tibete para consumidores de todo o país.

Na aplicação do combate à pobreza através do consumo, a Sinopec auxiliou a entrada de produtos oriundos do programa no mercado nacional, através de 27.000 lojas de conveniência em postos de gasolina e sete plataformas de compras online para o programa, com todo o sistema da corporação participando ativamente da iniciativa. Nos últimos dois anos, a Sinopec ajudou a vender mais de CNY 600 milhões (US$ 91,40 milhões) em produtos voltados ao combate da pobreza.

Com relação às medidas de combate à pobreza através de empregos, a corporação realizou feiras especiais com oferta de vagas em regiões afetadas pela pobreza, com meta baseada na ideia de que "uma pessoa empregada tira toda uma família da pobreza". Uma plataforma de treinamento foi estabelecida, como parte do programa, para oferecer capacitação vocacional regular e treinamento agrícola.

Na questão da educação, a Sinopec construiu 68 escolas em áreas designadas afetadas pela pobreza, comprou mais de 30.000 equipamentos de ensino e cedeu mais de 20 milhões de yuan (US$ 3.1 milhões) em bolsas. Para apoiar ainda mais o desenvolvimento da educação em áreas pobres, a Sinopec também lançou aulas "Spring Buds" e "Resilient" para alunos carentes.

Na área da saúde, foi criado o projeto Sinopec Lifeline Express de saúde pública, que atua há 16 anos, tendo tratado mais de 46.000 pacientes com catarata em áreas empobrecidas. A empresa também levou recursos médicos do Hospital Médico da Faculdade de Pequim (PUMC) para áreas carentes, equipando-os com equipamentos para tratamentos médicos de emergência, além de dar continuidade à melhoria das condições da saúde local, fazendo planos precisos para o alívio da pobreza.

E, ao mesmo tempo, a empresa foca na melhoria da qualidade de vida das pessoas através de uma série de projetos nas áreas de transporte, abastecimento de água, luz, saneamento, preservação de recursos hídricos e renovação de edifícios dilapidados. Estas medidas efetivamente trataram de problemas residenciais e trabalhistas relacionados à água potável, eletricidade, transporte e habitação, em áreas com grande densidade populacional. Tais projetos proporcionaram melhorias no desenvolvimento econômico de áreas afetadas pela pobreza, construindo a base fundamental para erradicá-la.

"A Sinopec irá, com toda a sinceridade, atender suas responsabilidades sociais corporativas, realizando trabalhos sólidos em todos os aspectos, de modo a desempenhar um papel fundamental no alívio da pobreza. Continuaremos auxiliando condados carentes através de nosso programa, sem que ocorra a remoção deste apoio, consolidando os resultados obtidos através de muito trabalho, e promovendo a revitalização rural, lado a lado com as pessoas que habitam estas áreas e anseiam por um futuro melhor", disse Zhang Yuzhuo, Presidente da Sinopec.

A Sinopec atua ativamente no combate à pobreza desde 1988, e já investiu mais de 2,4 bilhões de yuans (US$ 365,6 milhões) em apoio e assistência. Até o momento, 67 empresas afiliadas à Sinopec executam projetos de apoio em 709 vilarejos, com um total de 1.945 funcionários trabalhando na linha de frente do combate à pobreza.

A Sinopec alcançou resultados extraordinários através da prática e análise contínua de seus esforços contra a pobreza. Isso levou ao desenvolvimento do modelo de alívio da pobreza da corporação, que impulsiona a indústria através do consumo, estimula a criação de empregos no setor industrial e motiva poderes produtivos em áreas pobres.

