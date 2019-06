O que é a Dieta Low Carb? O portal Dieta Light explica

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Low Carb é um estilo de vida que faz restrições ao consumo de carboidrato. O portal Dieta Light entrou no mundo da Low Carb e traz informações e dicas importantes para quem quer seguir nessa maneira de viver.

Segundo Francine S. G. Schmidt, nutricionista pela Universidade Federal do Paraná, "a Low Carb é um estilo de vida que tem mudado a vida de milhares de pessoas que sofrem com o sobrepeso". O grande segredo da Low Carb é que não é dieta e sim um estilo de vida. Apesar da restrição de um tipo específico de alimento, "a pessoa que segue a Low Carb não passa fome, ela pode comer sempre que sentir falta de comida no organismo, porém, tem que escolher apenas alimentos permitidos nesse estilo" – complementa Francine. Veja abaixo as principais informações sobre a Low Carb.

Descubra agora a razão do sucesso da Low Carb

A Low Carb diminui muito a quantidade de carboidrato utilizado na alimentação. Geralmente, muitas pessoas tiram de vez o consumo do carboidrato, mas o ideal é que ao iniciar esse estilo, é ir diminuindo aos poucos. Caso coma algum carboidrato, dê preferência para os bons e de qualidade. Quando deixamos de comer carboidratos, nosso organismo é forçado a usar as calorias que já estavam acumuladas. Essa é a forma mais simples de explicar o segredo da perda de peso.

Alta ingestão de proteínas ajuda a manter saciado

Na Low Carb são usados com alta frequência alimentos a base de proteínas, que são basicamente as famosas carnes. Existe uma lista enorme de carboidratos permitidos nesse estilo e, por isso, é bem fácil emagrecer. Muitas pessoas amam fazer pratos com carnes, pois se sentem mais saciados. Um exemplo bem animador, é que quem faz Low Carb pode ir ao um churrasco tranquilamente. Basta apenas levar o seu prato para acompanhar com a carne. Isso é muito interessante.

Frutas, verduras e legumes fazem parte do estilo Low Carb

Na Low Carb são permitidas algumas frutas. Elas ajudam a matar a fome de comer algo gostoso e que ajude a saciar antes de alguma refeição. Entre as frutas liberadas estão: Morango, coco, kiwi, abacate, banana e maçã. Essas são as mais usadas por quem faz esse estilo. E com um pouco de imaginação fica fácil criar várias receitas saborosas. Alguns legumes e verduras também fazem parte dessa modalidade de alimentação. Veja alguns alimentos dessa categoria que são permitidos: quiabo, brócolis, abobrinha, abóbora, couve, alho, tomate, alface, repolho, vagem e couve flor. Podem usar outras também, mas essa é a melhor opção para quem quer eliminar peso de forma rápida.

Fontes de gorduras boas

Na Low Carb é essencial o uso de gordura boa e ela pode ser obtida através de alguns alimentos. As mais comuns são: queijos amarelos de todos os tipos, oleaginosas, pasta de amendoim natural, abacate, óleo de coco, banha de porco natural, manteiga.

Bebidas permitidas

Algumas bebidas são permitidas dentro do estilo Low Carb. Elas podem ser ingeridas durante o dia a dia e entre elas estão: água, café puro ou com xilitol (adoçante), chá sem adoçar ou com xilitol, vinho seco e ocasiões especiais e água com sabor usando as frutas permitidas.

Na Low Carb são muitas opções de pratos permitidos. Os ovos não foram citados nesse texto mas, são consumidos pela maioria das pessoas que seguem esse estilo de vida. Na parte da manhã, ingira ovos mexidos com bacon e queijo amarelo junto com café sem açúcar.

Pratos mais consumidos por quem faz Low Carb

Um dos pratos mais desejados é o macarrão de abobrinha que é simples e fácil de fazer. Basta apenas cortar a abobrinha em tiras finas, cozinhar e depois fazer um molho branco e ervas. Para o molho use creme de leite e queijo amarelo. Carnes podem ser incluídas.

Omelete recheada

A omelete recheada é usada em muitas refeições na Low Carb. Ela pode estar presente no café da manhã, no almoço ou jantar. Basta apenas bater os ovos, colocar queijo, tomate, bacon e cenoura ralada. Fica uma delícia e vai saciar bastante.

A Low Carb não ajuda apenas a eliminar peso. Ela também melhora as taxas de gorduras ruins no organismo diminui a taxa no sangue também. Quem deseja ter uma mudança radical no corpo e na saúde, deve começar a fazer Low Carb.

No site https://www.dietalight.net você encontra diversas dicas de alimentação saudável, o que faz ou o que não faz bem para a saúde, como cuidar da alimentação e da saúde, ou seja, artigos completos sobre todo o mundo das dietas e saúde em geral.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Dieta Light

Related Links

https://www.dietalight.net



SOURCE Portal Dieta Light