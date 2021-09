O que são as espondiloartrites, conjunto de doenças inflamatórias que podem impactar vários aspectos da vida dos pacientes

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- As espondiloartrites (EpAs) são uma família de doenças inflamatórias crônicas com múltiplos sintomas1,2 que, se não tratadas, podem ter um efeito negativo significativo na qualidade de vida do paciente1,2. Entre as condições mais comuns de EpAs são a artrite psoriásica (APs) e a espondiloartrite axial (EpAax)1 e, com elas, trazem uma excessiva carga física, emocional e socioeconômica aos pacientes3. Elas também podem ocasionar comorbidades metabólicas e psiquiátricas significativas, incluindo pressão arterial e colesterol altos, diabetes, depressão e ansiedade2,5,6, e é por isso que uma abordagem multidisciplinar é amplamente recomendada10.

Nos dois quadros, os pacientes compartilham muitos sintomas: dor, rigidez, fadiga e redução da função física3. As EpAs muitas vezes seguem não diagnosticadas e os pacientes apresentam atrasos significativos no início de um tratamento eficaz4,7-15. A combinação de dor, fadiga e ansiedade pode resultar em um ciclo vicioso que agrava os sintomas e os impactos das EpAs2,12. Mais de 50% das pessoas que convivem com a espondiloartrite enfrentam problemas em suas atividades diárias como sono de má qualidade, desestabilização da saúde emocional e de relacionamentos afetivos11,13.

A artrite psoriásica, uma doença inflamatória e autoimune apresenta sintomas como a dor e o inchaço nas articulações da artrite e até mesmo lesões na pele, já que uma parte dos pacientes com a doença também são impactados pela psoríase. A doença pode ocorrer em qualquer idade e um grande fator debilitante é a demora na obtenção de um diagnóstico correto14. Uma pesquisa feita com pacientes com artrite psoriásica na Suécia, Dinamarca e Noruega revelou que 57% dos pacientes demoraram até 9 anos para ter a doença diagnosticada8. Outros 20% só descobriram que tinham a condição mais de 10 anos depois dos sintomas8.

No caso da espondiloartrite axial (EpAax), uma metanálise avaliou diferenças relacionadas ao gênero no atraso no diagnóstico da doença. As mulheres apresentaram um atraso de 8,8 anos enquanto os homens 6,5 anos9. Um atraso de 6 a 12 meses, por exemplo, já pode levar à incapacidade física e redução de mobilidade6,10.

As causas das doenças ainda são desconhecidas — podem estar relacionadas a uma predisposição genética — e apesar de não haver cura, podem ser controladas com tratamento em conjunto com exercícios físicos que trazem ganhos significativos para os pacientes, impactando no alívio dos sintomas e melhorias das funções cardiorrespiratórias e na qualidade de vida. Por isso, é importante que os profissionais de saúde e os pacientes trabalhem em conjunto para garantir que as metas de tratamento estejam alinhadas15.

A Eli Lilly criou um vídeo que faz parte da campanha "Tudo se Conecta" para destacar a diferença nas expectativas de tratamento e a necessidade de reexaminar a forma como as EpAs são diagnosticadas e gerenciadas, comunicando a natureza conectada dos sintomas clínicos e seu impacto na qualidade de vida. Para saber mais sobre o assunto, clique aqui e confira tudo sobre as EpAs.

