O que skincare tem a ver com a vida sexual? Com o avançar da idade, não é apenas a pele do rosto e do corpo que exigem cuidados

A dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero (CRM-SP 74594) conta que "Cuidar do corpo e da mente de forma consistente é um hábito chave para avançarmos na idade de forma saudável e sustentável e a área íntima merece cuidado tanto quanto o resto do nosso corpo! As principais mudanças na pele da região íntima ocasionadas pelo envelhecimento são a perda de colágeno, deixando a pele mais flácida e sem sustentação; e a perda de ácido hialurônico, deixando-a mais sensível e seca. Esses aspectos ligados à piora da qualidade da pele, podem provocar dificuldade na relação sexual, dores e diminuir a libido".

Ainda de acordo com a médica, hoje já são realizados procedimentos pouco invasivos feitos com laser e bioestimulador de colágeno nos grandes lábios e na área vulvar. "Além de contribuir de forma direta com o ganho da qualidade de pele do local, esses tratamentos também trazem melhoria estética, aumentando a autoestima das pacientes e, indiretamente, sua confiança para manter a prática de relação sexual, independentemente da idade!", explica a médica.

Sculptra®, bioestimulador de colágeno, pode ser aplicado na pele da região de forma injetável. O produto recupera a firmeza, trazendo de volta a sustentação² e fazendo com que o corpo produza mais colágeno de forma gradual e com uma longa duração de até 25 meses³. A Dra. Maria Paula explica que o procedimento de aplicação do bioestimulador de colágeno é pouco invasivo, necessitando apenas de anestesia tópica e a recuperação ocorre de forma bastante tranquila e rápida.

Ainda segundo a médica, os procedimentos ajudam a melhorar o aspecto da pele íntima e, de forma indireta, a devolver autoestima e autoconfiança para mulheres mais maduras que passaram a ter dificuldade na relação sexual por conta da flacidez, perda de densidade dérmica e aparência da região.

"Além do envelhecimento, tenho pacientes que se queixam de flacidez de pele da região íntima por conta de muitas atividades físicas. É comum que, ao praticar muitos exercícios físicos, haja perda de compartimentos de gordura que ajudam na sustentação e firmeza da pele, não só na pele da região íntima, como na pele do corpo como um todo. Nesses casos, também recomendo a aplicação de bioestimulador de colágeno", comenta a médica.

Sculptra® é um procedimento estético injetável que deve ser feito em consultório.

