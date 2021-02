O "Rei do Batom" da China, Austin Li, foi citado entre as pessoas mais influentes na lista TIME100 Next da revista Time

A segunda lista anual TIME100 Next destaca 100 dos líderes emergentes de todo o mundo. Como extensão da lista de pessoas mais influentes, a TIME100, a lista TIME100 Next celebra as pessoas que estão moldando o futuro. A lista de 2021 é particularmente importante, uma vez que a pandemia da COVID-19 colocou toda a sociedade à prova e forçou seus líderes otimistas e influentes à linha de frente.

"É animador saber que, por meio dos meus esforços, cada vez mais pessoas estão sendo expostas ao crescente setor do comércio eletrônico chinês", disse Li, um dos principais livestreamers de comércio eletrônico do país e um filantropo que vem se destacando.

"Também estou orgulhoso de que os esforços e as conquistas do meu país estão sendo reconhecidos em escala global", disse ele. "Tive a sorte de estar envolvido em ajudar a economia da China a se recuperar da pandemia, e esta honra também é um reconhecimento do sucesso da China na luta contra a COVID-19."

A lista separa os indivíduos em cinco categorias: "artistas", "fenômenos", "líderes", "defensores" e "inovadores"; Li foi reconhecido como um "inovador". As conquistas de Li na área de livestreaming de comércio eletrônico são virtualmente incomparáveis. Conhecido por sua personalidade carismática e suas análises sinceras de produtos, Li é considerado uma figura confiável no setor de beleza cujas opiniões e recomendações tem peso e influenciam as decisões de compra de milhões de pessoas.

Em 2018, ele apareceu lado a lado com Jack Ma, e o acabou superando, no evento "Dez anos, Dez pessoas" do Alibaba, vendendo 15.000 batons em apenas cinco minutos. Em 2019, ele ajudou a impulsionar US$ 145 milhões em vendas no site de compras Taobao durante a promoção do dia dos solteiros na China. Ele detém o recorde mundial Guinness de "o maior número de aplicações de batom em 30 segundos" e apareceu ao lado de várias celebridades e comentaristas de notícias, estreitando os laços entre a mídia tradicional e a social.

Ao longo de 2020, Li concentrou sua atenção e seu alcance em ajudar a China a lidar com a pandemia da COVID-19. Trabalhando com representantes de mídia do governo chinês a fim de promover os produtos locais da duramente atingida Wuhan e estimular sua frágil economia, Li ajudou a levantar CNY 70 milhões na véspera do ano novo chinês em prol de agricultores rurais e comunidades inteiras.

Ao falar com Xinhua em setembro de 2020, Li observou: "seja lutando contra a COVID-19 ou a favor da redução da pobreza, penso que precisamos fazer a nossa parte." Esta atitude está sendo refletida por sua enorme base de fãs on-line que estão acompanhando e se esforçando para ajudar a promover o progresso da sociedade.

Desde o ano passado, Li tem se concentrado no desenvolvimento de áreas remotas da China, promovendo esforços para aliviar a pobreza por meio do comércio eletrônico, oferecer melhor educação e cuidados com a saúde , e ainda ajudar na revitalização rural.

"No futuro, mais trabalho será feito para melhorar a educação infantil em áreas rurais e prestar serviços médicos e de saúde para mulheres em regiões remotas", disse Li.

Atualmente, Li está posicionado no comando do setor de comércio eletrônico de livestreaming da China, um setor projetado para valer US$ 15 bilhões até 2023.

Sobre a Meione

Fundada em 2015, a Meione é uma empresa inovadora de comércio eletrônico com sede em Xangai e impulsionada por novos tipos de mídia e conteúdo. A Meione fundou a marca +7 que tem Li Jiaqi como principal componente e parceiro. A visão da Meione é "tornar tudo belo", e no futuro, a empresa espera se tornar um importante grupo de marcas de produtos de consumo de moda com a beleza sendo seu foco principal.

