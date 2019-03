O relogio Classic Fusion Ferrari GT da inicio a um capitulo novo e inovador na parceria de excelencia entre Hublot e a Ferrari

A colaboração duradoura entre a Hublot e a Ferrari é única, além de ser uma fonte inesgotável de inspiração criativa que, de agora em diante, passa a entrelaçar o destino dessas duas Casas renomadas. Do Big Bang Ferrari ao MP-05 LaFerrari ou ao Techframe, a corrida pela inovação e pelo aperfeiçoamento sintetiza o dinamismo criativo e contínuo, que estimula o Centro de Design da Ferrari e a equipe Hublot. Desde o início de sua união, a Hublot e a Ferrari estiveram envolvidas, sobretudo, no universo das corridas e da Fórmula 1, com as edições do Big Bang Ferrari. Desde 2017, com o Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph, que comemorou o 70º aniversário da Ferrari, a Hublot e a Ferrari passaram a fazer parte do universo do GT. Este ano, essas duas Casas renomadas vão adentrar ainda mais nesse universo, cuja filosofia de viagem combina tradição, elegância e perfeição técnica.

"Dirigir confortavelmente e com estilo por longas distâncias, a altas velocidades." Essa frase resume o espírito do "Gran Turismo" – termo este que define uma categoria de carros muito luxuosos, de altíssimo desempenho e produção limitada. O universo do GT é repleto de inovação, aperfeiçoamento e paixão pela mecânica, desempenho e inovação: valores partilhados pela Ferrari e pela Hublot. Neste ano, como forma de homenagear intensamente os carros do "Grand Touring", a Hublot e a Ferrari decidira, pela primeira vez, reunir seu senso de criatividade estética e de inovação mecânica em um Classic Fusion – um chassi da relojoaria que é tradicional e moderno ao mesmo tempo e que respeita os códigos estilísticos do universo do GT.

Mais uma novidade: o famoso movimento de fabricação UNICO foi incorporado a uma caixa de 45 mm de diâmetro do Classic Fusion. Esse é o segundo calibre do cronógrafo da Hublot, lançado em 2018 (HUB1280). Protegido por quatro patentes, as especificações técnicas desse cronógrafo flyback com movimento automático, cuja frequência é de 4 Hz (28.800 A/h) com roda de coluna visível ao lado do mostrador, são dignas de um campeão – com uma espessura de apenas 6,75 mm e uma reserva de marcha com duração de três dias, algo muito útil para o dia a dia. O novíssimo Classic Fusion Ferrari GT está disponível em três caixas diferentes: Titânio (edição limitada a 1.000 unidades), King Gold (edição limitada a 500 unidades) e Carbono 3D (edição limitada a 500 unidades).

Completamente novo no universo da Alta Relojoaria, o Carbono 3D é um compósito de matriz polimérica (PMC, na sigla em inglês) feito com fibras tridimensionais. Esse material de alta tecnologia, muito famoso no automobilismo, possui qualidades extraordinárias quanto à sua resistência, e, no caso do Classic Fusion Ferrari GT, fornece uma camada leve, porém consistente, de proteção ao movimento de fabricação UNICO. Desenvolvido pelo "Centro Stile Ferrari", o novo Classic Fusion Ferrari GT faz jus à imagem das criações provenientes das oficinas de Maranello. Seu design é muito contemporâneo – a Hublot cuidou do motor e a Ferrari, do corpo. Uma das principais características do design do Classic Fusion Ferrari GT é a caixa, criada como um verdadeiro elemento suspenso e concêntrico, que reforça a presença do mostrador e do sofisticado processo de fabricação. Para essa finalidade, os designers do "Centro Stile Ferrari" aplicaram todo seu conhecimento, construindo pontes entre o design automotivo e a motorização relojoeira, comprovando, assim, que eles amam trabalhar e se superar em outros projetos que não envolvem carros.

Inteiramente diferente, mas definitivamente complementar ao Techframe, lançado em 2017, o Classic Fusion Ferrari GT é um relógio para os amantes de peças mecânicas sofisticadas, que desejam ostentar um estilo contemporâneo e refinado. O uso do cristal de safira torna o mostrador transparente e revela a mecânica de alta precisão do calibre UNICO HUB1280, que inclui o famoso Cavalo Empinado às 12 horas. Todas as particularidades foram submetidas a acabamentos minuciosos, como o detalhe em vermelho ao redor do cristal de safira com revestimento antirreflexos, uma referência estilística à cor lendária da Ferrari. As pulseiras do Classic Fusion Ferrari GT foram criadas, de forma sutil, em borracha preta e revestidas de couro Schedoni, assim como os bancos dos carros de corrida de Maranello. Redondo como um tacômetro de corrida, o novo Classic Fusion Ferrari GT é uma obra do nosso tempo, com ênfase especial à ergonomia, e uma espessura de apenas 13,15 mm, ou seja, uma raridade para um cronógrafo flyback incorporado. Esse relógio inovador, levíssimo e de elegância rara, dá início a um capítulo muito importante na parceria de excelência entre a Hublot e a Ferrari.

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, a "Arte da Fusão", resultado da união inédita entre o ouro e a borracha. Este conceito nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou o CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos conhecimentos tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança num futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: o da fusão com os maiores eventos de nossos tempos (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM a Ferrari) e com os mais emblemáticos embaixadores do momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura e em HUBLOT.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA CAIXA FUNDO DA CAIXA ARO Titânio: 526.NX.0124.VR Limitada a 1.000 peças King Gold: 526.OX.0124.VR Limitada a 500 peças Carbono 3D: 526.QB.0124.VR Limitada a 500 peças Titânio e King Gold: Titânio microjateado ou King Gold 18K Carbono 3D: Fibra de carbono 3D Diâmetro: 45 mm Espessura: 13,15 mm Estanqueidade: 10 ATM (100m) Titânio e carbono 3D: Titânio microjateado e vidro de safira King Gold: King Gold 18K microjateado

e vidro de safira Titânio e King Gold: Titânio microjateado ou King Gold 18K Aro inferior em titânio polido e banhado preto Carbono 3D: Cerâmica preta polida Aro inferior em titânio microjateado Vidro de safira, 4 parafusos em titânio em forma de H







MOSTRADOR MOVIMENTO PULSEIRA E FECHO PREÇO (Em 20 de março de 2019) Vidro de safira HUB1280: Movimento de Manufatura UNICO cronógrafo com flyback, corda automática e roda de colunas Frequência: 4Hz (28.800 A/h) Reserva de marcha: 72 horas Nº de componentes: 354 Rubis: 43 Pulseira em couro schedoni e borracha preta Titânio: Fecho dobrável em titânio King Gold: Fecho dobrável em King Gold 18K e titânio banhado preto Carbono 3D: Fecho dobrável em cerâmica preta e titânio banhado preto Titânio: 20.900 CHF 21.700 EUR 22.000 USD 18.200 GBP King Gold: 36.900 CHF 38.300 EUR 38.800 USD 32.100 GBP Carbono 3D: 25.900 CHF 26.900 EUR 27.300 USD 22.600 GBP









