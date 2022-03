O Resultado Operacional recorrente da Companhia em 2021 foi de US$ 5,6 bilhões, recorde histórico e 171% superior a 2020

Em dezembro de 2021, a Companhia distribuiu R$ 6,0 bilhões em dividendos antecipados com base no resultado do exercício de 2021

Em 2021, o retorno do fluxo de caixa foi de 24%

SÃO PAULO, 17 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6;NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) divulga hoje os resultados do 4T21 e 2021.

PRINCIPAIS DESTAQUES 4T21 e 2021:

Consolidado :

No 4T21, o Resultado Operacional recorrente da Companhia foi de US$ 1,1 bilhão, 23% inferior ao 3T21 explicado, principalmente, (i) pelos menores spreads internacionais de principais químicos, PE e PP no Brasil, PP nos Estados Unidos e na Europa e PE no México, porém ainda acima da média histórica dos últimos 10 anos[1]; e (ii) pelo menor volume de vendas de PP no Brasil, Estados Unidos e Europa em função principalmente da sazonalidade do período. Em relação ao 4T20, o Resultado Operacional recorrente da Companhia em dólar foi 36% superior, em função (i) dos melhores spreads internacionais de principais químicos, PE e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no México; e (ii) do maior volume de vendas de principais químicos e PVC no Brasil, e PP na Europa e PE no México. Em reais, o Resultado Operacional recorrente foi de R$ 6,3 bilhões, 18% inferior ao 3T21 e 40% superior ao 4T20, em função da depreciação do real frente ao dólar de 6,8% e 3,5%, respectivamente.

Em dezembro, foi realizado pagamento de dividendos antecipados, com base no resultado do exercício de 2021, no montante total de R$ 6,0 bilhões correspondente ao valor bruto de R$ 7,539048791898 por ação ordinária ou preferencial classe "A", e R$ 0,606032140100 por ação preferencial classe "B", representando um payout de 42,5%% do lucro liquido 2 . Adicionalmente, a proposta da Administração da Companhia é de uma distribuição de dividendos adicionais no montante de R$ 1,35 bilhão referente ao exercício social de 2021, a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2022.

A geração livre de caixa da Companhia foi de R$ 3,1 bilhões, e o retorno[3] de fluxo de caixa foi de 24% no 4T21. No ano, a geração livre de caixa foi recorde anual de R$ 10,7 bilhões.

A alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida ajustada/Resultado Operacional recorrente [4] em dólares encerrou 2021 em 0,94x.

Em dezembro, a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou o nível de risco em escala global da Companhia de BB+ para BBB- , com perspectiva estável. Com a elevação do rating pela Fitch , a Companhia passou a ser considerada uma empresa grau de investimento.

BBB- rating Fitch Em dezembro, a Companhia contratou, com um sindicato de 11 bancos globais, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US$ 1,0 bilhão, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição a linha vigente.

bilhão, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição a linha vigente. A Braskem recebeu correspondência enviada em conjunto pelos seus acionistas Novonor e Petrobras sobre a evolução das discussões para a potencial alienação de suas participações societárias na Companhia e que firmaram em 15 de dezembro de 2021 um Term Sheet formalizando o compromisso de ambas as partes em tomar as providências necessárias para (i) alienar as ações preferenciais detidas pela Novonor e pela Petrobras na Braskem , por meio de oferta(s) pública(s) secundária (s) de ações ( follow-on ); (ii) viabilizar a migração da Companhia para o segmento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), incluindo a promoção das adaptações necessárias à governança da Braskem , que deverão ser aprovadas no momento apropriado, e negociação de um novo Acordo de Acionistas da Braskem a fim de adequar seus direitos e obrigações à nova estrutura de governança da Braskem ; e (iii) uma vez que a Braskem tenha efetivamente migrado para o Novo Mercado , realizar a alienação das ações ordinárias remanescentes detidas pela Novonor e pela Petrobras na Braskem .

ESG:

Em 2021, a taxa de frequência global de acidentes com e sem afastamento (CAF + SAF) foi de 0,86 (eventos/MM HHT), 73,5% abaixo da média do setor, esta é a menor taxa dos últimos cinco anos. A taxa de frequência de acidentes de processo Tier 1 e Tier 2 foi de 0,32 (eventos/MM HHT), 30% inferior ante ao resultado de 2020, destacando-se como a menor taxa (Tier 1 + Tier 2) registrada pela Companhia.

Em novembro, a Braskem S.A., por meio de sua subsidiária Braskem Netherlands B.V., e a Lummus Technology LLC , líder global em tecnologias de processos envolvendo eteno, petroquímicos , transição energética, entre outras, firmaram um memorando de entendimento para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde da Braskem (conversão de etanol em eteno) para dois projetos em diferentes regiões do mundo: (i) um projeto em desenvolvimento na América do Norte; e (ii) o projeto em análise na Tailândia.

Braskem Netherlands Lummus LLC petroquímicos Braskem Em dezembro, entrou em operação da primeira linha de reciclagem mecânica do Brasil, fruto da parceria entre a Braskem e a Valoren . A planta, localizada em Indaiatuba , tem capacidade para transformar cerca de 250 milhões de embalagens em 14 mil toneladas de resina pós-consumo de alta qualidade por ano.

Valoren Indaiatuba Em dezembro, a Braskem anunciou o retorno ao Índice de Sustentabilidade da B3 (" ISE "), refletindo o compromisso contínuo da Companhia com as melhores práticas de governança corporativa, responsabilidade social, gestão econômico-financeira e ambiental.

ISE Em dezembro, a Braskem integrou o ranking de empresas líderes em gestão hídrica (A) e de riscos climáticos (A-) do CDP ( Carbon Disclosure Program ) pela sétima vez consecutiva, alcançou classificação máxima na " Water List " pela quinta vez consecutiva e se manteve como empresa líder na " Climate List " pela sétima vez consecutiva, reforçando seu engajamento e atuação de impacto positivo no tema.

hídrica CDP Em 2021, a Braskem atuou em 146 projetos sociais, que beneficiaram mais de 800 mil pessoas globalmente, incluindo investimentos sociais privados, doações, programas de voluntariado e iniciativas de combate à pandemia. No 4T21, a Companhia: (i) destinou R$ 3,2 milhões para o projeto Salvando Vidas, com matchfunding do BNDES, para compra de usinas de oxigênio e equipamentos hospitalares; (ii) doou R$ 1,1 milhão em materiais de higiene e limpeza para o Governo do Estado da Bahia para apoiar as famílias afetadas pelas fortes chuvas; e (iii) doou em torno de R$ 660 mil para a FIEB , que irá reverter o valor em cestas básicas, e mais R$ 165 mil doados pelos Voluntários da Braskem para a CUFA "Abrace a Bahia".

FIEB Braskem CUFA Em janeiro de 2022, a Braskem foi umas das 23 empresas do setor incluída no Anuário de Sustentabilidade da S&P de 2022, por conta de sua boa performance no questionário Corporate Sustainability Assessment ( CSA ) em relação aos 234 pares avaliados.

CSA A Braskem Europa implementou estratégia de compra de energia renovável para 100% do consumo de energia elétrica de suas unidades entre 2022 e 2024. Com essa estratégia, projeta-se uma redução da ordem de 80% das emissões de gases de efeito estufa de escopo 2 destas unidades neste período.

Veja o release de resultados no site de RI: www.braskem-ri.com.br

A Braskem realizará teleconferência sobre seus Resultados QUINTA-FEIRA, 17 de março, às 11h00.

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através do tel +55 11 3576-9531 ou [email protected]

[1] Considera o período de 2011 a 2020.

[2] Considera o lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Companhia.

[3] Considera a geração livre de caixa dos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da Companhia no trimestre.

[4] Não inclui o Project Finance do México e considera o Resultado Operacional recorrente.

