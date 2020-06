O REYL Group lança sua nova campanha de imagens: "SUCCESS. TOGETHER"

GENEBRA, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O REYL Group lança sua campanha de imagem com novo posicionamento de marca chamado "SUCCESS. TOGETHER". (Sucesso. Juntos.), inspirado no sucesso conjunto de seus clientes e equipes.

Desde a fundação, em 1973, o REYL Group vem tendo crescimento dinâmico contínuo, mantendo-se fiel aos seus valores empresariais e desejo de inovação. Como parceiro bancário, o REYL Group adaptou e diversificou seu modelo de negócios para apoiar seus clientes a alcançar seus objetivos pessoais, empresariais e institucionais. Seu compromisso de longo prazo com a qualidade do serviço, a proximidade do cliente e a oferta de soluções criativas se baseia na convicção de que o sucesso é um conceito coletivo, exigindo uma combinação de realizações individuais.

Hoje, o REYL Group está buscando ativamente o crescimento em todos os mercados em que atua, apoiando uma clientela de empresários internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios: gestão de patrimônio, empreendedorismo e negócios familiares, assessoria e estruturação corporativa, serviços de ativos e gestão de ativos.

O REYL Group lançou recentemente várias iniciativas importantes, entre elas, a criação da Alpian, uma prestadora de serviços financeiros digitais para clientes afluentes em massa; a Asteria Investment Managers, uma subsidiária de investimentos de impacto; o lançamento da linha de negócios Fund Representation Solutions; e concluiu um contrato de patrocínio com as Paraolimpíadas Suíças.

Para promover esse crescimento dinâmico, o REYL Group está lançando uma campanha de imagem com novo posicionamento de marca chamado "SUCCESS. TOGETHER.", ilustrando a relação integral entre o esforço conjunto, focado em um objetivo comum e o sucesso coletivo. Esse relacionamento existe tanto em um contexto puramente interno quanto na parceria construída com os clientes. A nova campanha reflete o caráter da marca, construída com base em ultrapassar os limites, na busca pela excelência, no espírito de equipe e na empatia.

Jérôme Koechlin, diretor de comunicações da REYL & Cie, disse: "Esta nova campanha ilustra a virtude do sucesso da equipe, comemorada e revelada por imagens fortes, coerentes e autênticas. Promove a força profundamente humana do Grupo na unidade, destacando emoções palpáveis, genuínas e compartilhadas. Estamos convencidos de que a ação efetiva decorre da coesão, do otimismo e da inteligência, tanto individuais quanto coletivas. Os valores fundamentais do comprometimento, da inventividade, empatia e integridade são os pilares desse sucesso coletivo. Alcançar o sucesso, juntos, é o que nos move".

François Reyl, diretor executivo da REYL & Cie, acrescentou: "Os principais elementos do desenvolvimento do posicionamento da nossa marca estão centrados em quatro focos principais, que ilustram nossa identidade como empresa: a coesão sólida das nossas equipes em um banco, em escala humana, seu forte espírito empreendedor, a abordagem de 360°, que favorece soluções integradas e inovadoras, com base na experiência combinada de todos os funcionários e no alinhamento de interesses no longo prazo com os clientes".

Os componentes criativos da campanha da nova marca do REYL Group estão sendo disseminados por todos os seus meios de comunicação e marketing. Veja o visual da campanha "SUCCESS. TOGETHER" aqui, e o filme da campanha aqui, produzidos pelas agências LiveTeams e Habefast.

Sobre o REYL Group

www.reyl.com

Fundado em 1973, o REYL Group é um grupo bancário diversificado independente, com escritórios na Suíça (Genebra, Zurique, Lugano), Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Cingapura, Dubai). O REYL Group administra ativos acima de CHF 13,5 bilhões e emprega mais de 220 profissionais.

Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, o Grupo atende uma clientela de empresários internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios: gestão de patrimônio, empreendedorismo e negócios familiares, assessoria e estruturação corporativa, serviços de ativos e gestão de ativos.

A REYL & Cie Ltd é licenciada como banco, na Suíça, e conduz suas atividades sob o controle direto do regulador independente do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) e do Banco Nacional Suíço (SNB). As subsidiárias do REYL Group também são reguladas pela LPCC, na Suíça, pela FCA, no Reino Unido, pela CSSF, em Luxemburgo, pela MFSA, em Malta, pela MAS, em Cingapura, pela DFSA, em Dubai, e pela SEC nos Estados Unidos.

Contatos de imprensa:

REYL & Cie Ltd

Tel.: + 41-22-816-80-20

[email protected]

jpespartners



Miles Donohoe

Tel.: +44-(0)20-7520-7625

Tel.: +44-(0)20-7520-7620

FONTE REYL group

Related Links

http://reyl.com



SOURCE REYL group