O Rogue Spirit é um jogo de ação e aventura no estilo roguelite inspirado em anime e publicado pela 505 Games

CALABASAS, Califórnia, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Rogue Spirit, um jogo de ação e aventura inspirado em anime desenvolvido pelo estúdio Kids with Sticks sediado em Wrocław, na Polônia, será publicado no mundo todo pela 505 Games e já está disponível para lista de desejos no Steam for PC. Os jogadores que incluírem o Rogue Spirit na lista de desejos serão os primeiros a receber informações sobre a próxima versão demo jogável que será lançada em 9 de junho, juntamente com o lançamento do acesso antecipado do jogo em agosto.

O Rogue Spirit é um jogo de ação em 3D no estilo roguelite colorido e visualmente impressionante com leves elementos stealth, desenvolvido pelo estúdio independente Kids with Sticks, uma pequena mas impressionante equipe de veteranos do setor com experiência de desenvolvimento de jogos AAA. Esse jogo de ação e aventura para um único jogador coloca os jogadores no papel do fantasma do antigo Prince of Midra. Os jogadores devem possuir personagens inimigos e absorver suas habilidades para libertar sua terra de um mal que está à solta e sempre presente. Inspirado nas culturas japonesa e do sudeste asiático, bem como em temas populares de anime, o Rogue Spirit procura reunir jogabilidade e o fictício Japão feudal em um jogo visualmente atraente.

"Estamos empolgados em trabalhar com uma editora tão experiente. Graças à 505 Games, conseguimos estabelecer a iniciativa do Kids with Sticks e concentrar todos os nossos recursos no desenvolvimento do Rogue Spirit. Esperamos trazer uma sensação de renovação para o gênero rogue com uma interessante mecânica central de possuir inimigos e poder absorver suas habilidades", disse Andrzej Koloska, coproprietário do Kids with Sticks.

O Rogue Spirit será lançado pela primeira vez no modo de acesso antecipado em agosto, e o jogo poderá crescer conforme o feedback da comunidade, podendo chegar a 20 personagens jogáveis com diferentes habilidades, armas e seus próprios estilos de jogo, bem como dez níveis gerados processualmente definidos dentro de cinco biomas diferentes. Nossa visão é que cada rodada com o Rogue Spirit seja sempre empolgante e altamente envolvente. À medida que os jogadores avançarem, descobrirão vários inimigos e chefes diferentes, e todos exigirão que eles aproveitem ao máximo as habilidades e atualizações.

O Rogue Spirit já está disponível para lista de desejos no Steam for PC, com uma versão demo gratuita do jogo a ser lançada em 9 de junho, antes do Steam Next Fest.

Para mais informações e atualizações periódicas sobre o Rogue Spirit, acesse www.roguespiritgame.com e siga no Twitter @RogueSpiritGame. Para mais informações sobre o Kids with Sticks, acesse www.kidswithsticks.com.

Para saber mais sobre a editora 505 Games e seus produtos, acesse www.505games.com.

Sobre o estúdio Kids with Sticks

O Kids with Sticks é um pequeno estúdio independente de desenvolvimento de jogos situado em Wrocław, na Polônia. Formado por jogadores duros de matar e especialistas do setor no final de 2019 por Andrzej Koloska (anteriormente produtor na Vivid Games, Techland, Strange New Things [atualmente, CD PROJEKT RED] e Artifex Mundi), Kamil Kocot (anteriormente programador na Tequila Games, Techland e Artifex Mundi), Daniel Stańczak (anteriormente artista gráfico na T-bull e Artiflex Mundi) e Adam Węsierski (anteriormente artista de conceito na Artiflex Mundi). A equipe por trás do "The Kids" esteve envolvida em muitos jogos, incluindo o Witcher 2, Dying Light, Hollow, Hellraid: The Escape, Haunted, Real Boxing e muitos outros.

O estúdio foi formado graças ao acordo de publicação com a 505 Games.

O Kids with Sticks está trabalhando atualmente em seu primeiro jogo: o Rogue Spirit, que é um slasher de ação no estilo roguelite em terceira pessoa. Para mais informações sobre o Kids with Sticks, acesse kidswithsticks.com

Sobre a 505 Games

A 505 Games, uma subsidiária da Digital Bros, é uma editora global que visa oferecer uma ampla variedade de games para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. A empresa publica e distribui jogos de alta qualidade e gratuitos em plataformas de console e PC, bem como em dispositivos móveis.

Entre suas publicações de destaque estão DEATH STRANDING (PC), Control, Assetto Corsa Competizione, Ghostrunner, Gems of War, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night e Brothers: A Tale of Two Sons.

A 505 Games tem escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Austrália, China e Japão. Para mais informações sobre a 505 Games e seus produtos, acesse 505games.com

