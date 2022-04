O Royal Bank of Canada anuncia a proposta de aquisição da Brewin Dolphin

RBC Gestão de Patrimônio (Jersey) Holdings Limited ("Bidco"), uma subsidiária integral do RBC, publicou uma comunicação da Regra 2.7 no Reino Unido sob o código urbano de transferência de controle e fusões, anunciando sua oferta em dinheiro recomendada para todo o capital de participação emitido e a ser emitido da Brewin Dolphin por 515 pence (centavos) por ação, implicando um valor de capital de aproximadamente US$ 2,6 bilhões (£1,6 bilhão) em uma base totalmente diluída.

A Brewin Dolphin é um dos principais provedores independentes de gestão do patrimônio discricionário no Reino Unido e na Irlanda, com uma rede de mais de 30 escritórios e ativos sob a gestão de £ 59 bilhões em 31 de dezembro de 2021. A Brewin Dolphin tem um histórico de crescimento impressionante e inovação e um histórico de longa data de atendimento excelente ao cliente e desempenho robusto em investimentos.

Ao comentar sobre a aquisição, Doug Guzman, diretor do grupo, Gestão de Patrimônio do RBC, Serviços do Investidor e Tesouraria do RBC e Seguros do RBC, disse:

"O Reino Unido é um importante mercado de crescimento para o RBC, e a Brewin Dolphin nos oferece uma plataforma excepcional para transformar significativamente nosso negócio de gestão de patrimônio na região, colocando a RBC Gestão de Patrimônio em 3º lugar no mercado no Reino Unido e Irlanda, além de ser líder de mercado no Canadá, com uma posição crescente nos Estados Unidos. Ao combinar dois negócios altamente complementares, aumentaremos a profundidade e a amplitude de nossos serviços e posicionaremos o negócio combinado como principal provedor integrado de gestão de patrimônio para clientes privados e institucionais.

Ambas as equipes de gestão estão entusiasmadas com uma visão compartilhada de atendimento de alta qualidade ao cliente, cultura centrada no cliente e as oportunidades excepcionais de crescimento que podemos oferecer juntos. Procuramos continuar investindo no negócio combinado e conduzi-lo a maiores estaturas. Estamos confiantes de que essa aquisição oferecerá benefícios a nossos clientes, funcionários e partes interessadas agregados."

David Thomas, CEO do RBC Capital Markets Europe e Diretor, Gestão de Patrimônio acrescentou:

"Esta é uma aquisição transformadora para a Gestão de Patrimônio do RBC e fortalece a posição do RBC como líder de mercado em várias plataformas de negócios no Reino Unido, nas Ilhas do Canal e na Europa. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos funcionários e clientes da Brewin Dolphin e trabalhar em conjunto para alavancar o alcance global e os recursos significativos do RBC para criar novas oportunidades para o crescimento dos negócios combinados."

Robin Beer, CEO da Brewin Dolphin, disse:

"A diretoria da Brewin Dolphin tem o prazer de recomendar a proposta do RBC nos interesses de nossos acionistas, nossos clientes, nossa equipe e nossos parceiros de negócios. Com base no forte crescimento orgânico, que alcançamos até o momento, as empresas combinadas criarão uma plataforma atraente para o crescimento futuro. Como parte do RBC, poderemos oferecer aos nossos clientes uma gama mais ampla de produtos e serviços e expandir nossos canais de distribuição por meio da alavancagem da presença global do RBC. Compartilhamos valores complementares que enfatizam a importância dos relacionamentos de longa data com os clientes e um apoio cultural inclusivo aos funcionários e às comunidades locais. Nosso foco será na manutenção da continuidade, para que ampliemos o que já alcançamos. Espero que trabalhemos juntos para melhorar nossa posição de mercado como um gerente líder de patrimônio com foco digital."

A aquisição deverá resultar em uma redução de ~40 bps no rácio do Nível 1 do Patrimônio comum do RBC ("CET1") na data de vigência2. O RBC acredita que a aquisição resultará em um acréscimo de EPS ajustado para o RBC de ~1% no primeiro ano, após a data de vigência, excluindo o benefício de futuras sinergias de receita.3 A médio prazo, o RBC acredita que os negócios combinados de gestão de patrimônio no Reino Unido, Irlanda e Ilhas do Canal podem gerar receita CAGR de ~9% e obter lucro ajustado antes do imposto de ~C 0,5 bilhão de dólares, incluindo o benefício das sinergias de custo e receita4. Espera-se que a aquisição gere um IRR5 de dois dígitos, excluindo o benefício de futuras sinergias de receita.

A aquisição está sujeita a uma série de condições habituais especificadas na comunicação da Regra 2.7, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Brewin Dolphin. Prevemos a conclusão desta transação até o final do terceiro trimestre de 2022.

Os detalhes completos da aquisição podem ser encontrados na comunicação da Regra 2.7, que está disponível no site: https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html.

Sobre o RBC

O Royal Bank of Canada é uma instituição financeira global com uma abordagem orientada por princípios e propósitos que oferece desempenho líder. Nosso sucesso vem dos mais de 88 mil funcionários que utilizam suas imaginações e conhecimentos para dar vida à nossa visão, valores e estratégia para que possamos ajudar nossos clientes a crescer e as comunidades a prosperar. Como o maior banco do Canadá e um dos maiores do mundo com base em capitalização de mercado, temos um modelo de negócio diversificado voltado para a inovação, que oferece experiências excepcionais a nossos 17 milhões de clientes no Canadá, nos EUA, e em 27 outros países. Saiba mais em rbc.com.

Temos orgulho de apoiar uma ampla gama de iniciativas comunitárias por meio de doações, investimentos comunitários e atividades de voluntariado para funcionários. Veja como em rbc.com/community-social-impact.

Sobre o RBC Wealth Management

A Gestão de Patrimônio do RBC atende diretamente clientes de patrimônio rico, alto patrimônio líquido e de altíssimo patrimônio líquido em todo o mundo com um conjunto completo de soluções bancárias, de investimento, de confiança e outras soluções de gestão de patrimônio, de nossos principais centros operacionais no Canadá, nos Estados Unidos, nas Ilhas Britânicas e na Ásia. A empresa também oferece produtos e serviços de gestão de ativos diretamente e por meio de RBC e distribuidores de terceiros para clientes institucionais e individuais, por meio de seu negócio global de gestão de ativos do RBC (que inclui a gestão de ativos da BlueBay). A Gestão de Patrimônio do RBC tem US$ 1,3 trilhão de ativos sob administração, US$1 trilhão de ativos sob gestão e mais de 5.500 consultores com clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.rbcwealthmanagement.com.

_____________________________ 1 CET1 é calculado utilizando a Diretriz de Requisitos de Adequação de Capital (CAR) da OSFI. 2 Com base nos balancetes estimados do RBC e da Brewin Dolphin na data de vigência, incluindo os impactos relacionados à transação. 3 Esta é uma medida não GAAP. O EPS ajustado exclui o impacto da amortização de itens intangíveis, o impacto diluente de ações permutáveis e determinados custos de negociação, transação e integração. 4 Esta é uma medida não GAAP. O PBT ajustado é o lucro estatutário antes do imposto ajustado dos seguintes itens: amortização de itens intangíveis, incluindo relacionamentos com clientes e marca; esquema de pensão de benefícios definido, custos de serviços anteriores, custos de aquisição, prêmios de incentivo, contratos onerosos, e outros ganhos e perdas. 5 "Taxa interna de retorno".

Sobre a Brewin Dolphin

A Brewin Dolphin é uma fornecedora FTSE 250 do Reino Unido de gestão discricionária de patrimônio. Com £ 59* bilhões em fundos totais, oferecemos serviços premiados e personalizados de gestão de patrimônio que atendem às diversas necessidades de nossos clientes, incluindo indivíduos, instituições de caridade e empresas.

Nossos serviços variam desde a gestão de investimentos personalizados e discricionários até o planejamento de aposentadoria e investimentos com eficiência fiscal. Nosso foco em gestão de investimentos discricionários levou a um crescimento significativo nos fundos dos clientes e agora administramos £ 52* bilhões em uma base discricionária.

Nosso negócio intermediário gerencia £ 19* bilhões de ativos para mais de 1.700 empresas de consultoria, seja em uma base discricionária, ou por meio de nosso serviço de portfólio gerenciado, a linha de fundos MI Brewin Dolphin Voyager e a Sustainable MPS.

Alinhados com o prêmio que implementamos em relacionamentos pessoais, construímos uma rede de mais de 30 escritórios em todo o Reino Unido e na República da Irlanda, com uma equipe de gerentes de investimento qualificados e planejadores financeiros. Estamos comprometidos com os padrões mais rigorosos de atendimento ao cliente, pensando a longo prazo e foco absoluto nas necessidades de nossos clientes no centro.

Para mais informações, acesse: www.brewin.co.uk

*Em 31 de dezembro de 2021.

O Brewin Dolphin é autorizado e regulamentado pelo FCA (número de referência de registro de serviços financeiros 124444)

Principais medidas de desempenho e não GAAP

Utilizamos uma variedade de medidas financeiras para avaliar o nosso desempenho. Além das medidas prescritas de princípios contábeis em geral aceitas (GAAP), usamos determinadas medidas-chave de desempenho e medidas não GAAP que acreditamos que forneçam aos investidores informações úteis sobre a nossa condição financeira e o resultado das operações. A EPS com exclusão do impacto da amortização de itens intangíveis, o impacto diluente de ações permutáveis e determinados custos de negociação, transação e integração aumenta a comparabilidade, uma vez que algumas instituições não utilizam essas estruturas.

Os leitores são advertidos de que as principais medidas de desempenho e medidas não GAAP não têm nenhum significado padronizado prescrito pela GAAP, portanto, é improvável que sejam comparáveis a medidas semelhantes divulgadas por outras instituições financeiras.

Advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado de determinadas leis de valores mobiliários, incluindo as disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 e de qualquer legislação de valores mobiliários canadenses aplicável, com relação ao desempenho financeiro, crenças, planos, expectativas e estimativas do RBC e Brewin Dolphin. As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa podem incluir, mas não estão limitadas a, declarações com relação aos planos combinados de operações do RBC e da Brewin Dolphin, os impactos financeiros, operacionais e de capital da transação proposta, nossas estratégias ou ações futuras e nossos objetivos e compromissos. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são apresentadas com o objetivo de auxiliar acionistas e analistas na compreensão da transação proposta e podem não ser apropriadas para outros fins. As declarações prospectivas são tipicamente identificadas por palavras como "acredita", "espera", "prevê", "antevê", "antecipa", "pretende", "estima", "planeja" e "projeta" e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais como "vai", "pode", "deve", "deveria" ou "poderia".

Por sua própria natureza, as declarações prospectivas exigem que façamos suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes, o que dá origem à possibilidade de que nossas predições, previsões, projeções, expectativas ou conclusões não sejam precisas, que nossas suposições não estejam corretas e que nossos resultados reais possam diferir materialmente dessas predições, previsões, projeções, expectativas ou conclusões.

Advertimos os leitores a não confiar excessivamente nessas declarações devido a uma série de fatores de risco que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas expressas nessas declarações prospectivas. Esses fatores – muitos dos quais estão além do nosso controle e dos efeitos, os quais podem ser difíceis de prever – incluem, mas não estão limitados a: a possibilidade de que a transação proposta não seja concluída quando esperada ou de alguma forma devido à ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem ao direito de uma ou ambas as partes de encerrar a transação proposta, inclusive porque pode haver condições regulamentares, ou dos acionistas, ou outras aprovações e/ou outras condições de fechamento que não sejam recebidas ou satisfeitas em tempo hábil ou de forma alguma ou estão sujeitas a condições ou requisitos adversos; a possibilidade de que os benefícios previstos da transação proposta, como ser cumulativo para ganhos ajustados por ação (EPS), a criação de oportunidades de sinergia e o crescimento de nossas operações no Reino Unido não serem realizados no prazo esperado ou de nenhuma forma, como resultado de mudanças nas condições econômicas e do mercado em geral, taxas de juros e câmbio, política monetária, leis e regulamentos (incluindo alterações nos requisitos de capital) e sua aplicação, e o grau de concorrência nas áreas geográficas e de negócios nas quais o RBC e a Brewin Dolphin atualmente operam; o risco de qualquer comunicação relacionada à combinação proposta ter efeitos adversos no preço do mercado da ação comum de qualquer uma ou de ambas as partes na transação; a possibilidade de que os negócios do RBC e da Brewin Dolphin não funcionarem conforme o esperado ou de forma consistente com o desempenho histórico; a capacidade de integrar rapidamente e efetivamente a Brewin Dolphin; a capacidade do RBC de atingir seus objetivos de capital; a capacidade do RBC de vender transversalmente mais produtos para os clientes; riscos de reputação e a reação dos clientes e funcionários da Brewin Dolphin à transação; a possibilidade de que a transação seja mais cara do que o esperado, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados; desvio do tempo de gerenciamento para questões relacionadas a transações; maior exposição às flutuações de taxa de câmbio; mudanças adversas materiais nas condições econômicas e da indústria; condições competitivas, econômicas, políticas e mercadológicas em geral; e os outros fatores discutidos nas seções de riscos e impacto da seção da pandemia de COVID-19 do relatório anual do RBC de 2021 e da seção de gestão de riscos do relatório do primeiro trimestre de 2022 do RBC para os acionistas, e os fatores discutidos no relatório anual e contas da Brewin Dolphin de 2021, todos esses relatórios delineiam determinados fatores-chave e riscos que podem afetar nossos resultados futuros e nossa capacidade de antecipar e gerenciar efetivamente os riscos decorrentes de todos os fatores anteriores.

Advertimos que a lista de fatores de risco acima não é exaustiva e outros fatores também podem afetar adversamente nossos resultados. Ao confiar em nossas declarações prospectivas para tomar decisões com relação a nós, os investidores e outras entidades devem considerar cuidadosamente os fatores mencionados acima, e outras incertezas e eventos potenciais. As suposições econômicas concretas subjacentes das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa estão definidas na seção de análise econômica, de mercado e regulatória e perspectiva e para cada segmento de negócios sob as prioridades estratégicas e títulos de perspectivas do relatório anual do RBC de 2021, conforme atualizado pela análise econômica, de mercado e regulatória e perspectiva do relatório do RBC do primeiro trimestre de 2022 para os acionistas.

Todas as declarações prospectivas contidas neste documento representam as opiniões do RBC e da Brewin Dolphin apenas a partir da data deste documento. Exceto conforme exigido por lei, nem o RBC, nem a Brewin Dolphin se comprometem a atualizar qualquer declaração prospectiva, seja escrita ou oral, que possa ser feita periodicamente por nós ou em nosso nome.

Contatos de mídia do RBC: Melanie Rockliff, Comunicação Corporativa (Canadá) – [email protected], +1 (647)-964-1423; Carol Key, Comunicações Corporativas (Reino Unido) – [email protected], +44 (0) 7701 396 234; Contatos do analista do RBC: Asim Imran, vice-presidente, Diretor de Relações com investidores, [email protected], +1 (416)-955-7804; Marco Giurleo, diretor sênior, Relações com Investidores, [email protected], +1 (437)-239-5374

