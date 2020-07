O setor de energia elétrica precisa de transformação urgente - as novas TIC da Huawei capacitam redes inteligentes

SHENZHEN, China, 8 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje aconteceu a sétima Cúpula Global de Energia da Huawei, com o tema "Os bits impulsionam os Watts, construindo uma rede inteligente totalmente conectada". Realizada on-line, a cúpula convidou clientes globais, parceiros, especialistas e líderes do setor de energia elétrica para discutir o impacto e a resposta à pandemia deste ano e às incertezas políticas e econômicas. O mercado de energia elétrica continua a representar enorme potencial, enquanto o setor precisa construir redes de energia confiáveis, econômicas, eficientes e ecológicas, com fornecimento de energia mais eficiente e razoável.

Aproveite a oportunidade de transformar o setor de energia elétrica



As empresas de energia elétrica em todo o mundo procuram melhorar a qualidade e a eficiência, implementando centros de dados e reconstruindo plataformas de gerenciamento. Elas pretendem fornecer energia mais confiável, eficiente e verde, garantindo a segurança da rede elétrica e oferecendo serviços de mais valor agregado por meio da internet energética para impulsionar o desenvolvimento social. No entanto, modelos e tecnologias operacionais convencionais falham em apoiar essa transformação. Como tal, o setor global de energia elétrica precisa considerar como se adaptar às novas tendências, como as redes podem detectar problemas de segurança em tempo real e responder rapidamente, como podemos fazer melhor uso da energia limpa e reduzir as emissões de carbono? Como as redes de energia podem corresponder à rede de pilhas de cargas em rápida expansão e atingir a gestão eficiente?



Para mudar de agente, os desafios significam oportunidades. "A Huawei ajuda os clientes a lidar com esses desafios do setor e aproveitar as oportunidades futuras por meio da transformação digital", disse David Sun, vice-presidente da Huawei Enterprise BG e presidente da Unidade Global de Negócios de Energia.



A Huawei integra perfeitamente as tecnologias 5G, IoT, ótica, IP, nuvem, big data e IA aos sistemas de energia. Ao lado de parceiros, a Huawei lançou soluções de serviços inteligentes, como IoT de inspeção e distribuição de rede com IA, abrangendo geração, transmissão, transformação, distribuição e consumo de energia. Isso permite a detecção abrangente, interconexão e inteligência de serviço de vários terminais de energia.



David também observou que "a Huawei espera compartilhar a experiência de transformação digital da energia elétrica da China e outros setores com mais clientes, impulsionar watts com bits e criar redes inteligentes para ajudar as empresas globais de energia elétrica a acelerar o desenvolvimento".



Novas TIC capacitam redes inteligentes



Um crescente número de empresas de energia elétrica vem identificando suas estratégias de transformação digital como prioridade. Na cúpula, a Huawei e os líderes do setor ilustraram a importância do 5G, da IA, do big data e da computação em nuvem para esse processo.



Por exemplo, a China Southern Power Grid (CSG) conclui que as redes e os usuários de distribuição de energia exigem comunicação da rede de energia que apresenta ampla conectividade, alta largura de banda, baixa latência, alta confiabilidade e rápida implantação. Esses recursos garantem a distribuição e medição inteligentes de energia e facilitam o desenvolvimento de residências inteligentes e da Internet dos Veículos (IoV). Em resposta, a avançada tecnologia de fatiamento 5G da Huawei permite a comunicação ponta a ponta de redes elétricas inteligentes, garantindo redes de distribuição de energia seguras e confiáveis, além de mais eficiência.



A CSG resumiu 53 cenários típicos de serviços, abrangendo geração, transmissão, distribuição, transformação, consumo e serviços integrados, de acordo com Yang Junquan, gerente geral adjunto da CSG Power Dispatch and Control Center. Ele também espera que mais aplicativos 5G surjam em breve.



A HUAWEI CLOUD e a plataforma de dados fornecem armazenamento de dados em massa e recursos de computação. Juntos, eles integram ativos de dados de vários sistemas de uma empresa de rede elétrica em uma única plataforma. Por meio do processamento e compartilhamento de dados em alta velocidade, a plataforma ajuda a concluir várias tarefas desafiadoras.



Por exemplo, a província de Qinghai, na China, visa atingir 100% de consumo e fornecimento de energia verde no longo prazo. Com a Huawei, a província aproveitou a computação em nuvem para construir um novo centro de dados de energia com recursos de IA e big data. Agora, a empresa de energia elétrica da província pode antever o rendimento de energia renovável simplesmente com base na previsão do tempo. Com a compensação de energia múltipla, a potência total produzida para acessar a rede será mais estável. Ao implementar essas estratégias de alta tecnologia, em 2019, Qinghai manteve 100% de geração de energia verde por 15 dias consecutivos. Nesse caso, o consumo de energia limpa foi sustentado por meios digitais e inteligentes.



As novas TIC também podem melhorar a eficiência de O&M das empresas de energia elétrica. A State Grid Corporation da China (SGCC) trabalhou com a Huawei para criar uma plataforma digital, uma plataforma da IoT e a nuvem, reduzindo o tempo necessário para coletar e armazenar dados de quatro horas em 30 minutos para sua filial em Henan.



A Huawei incorpora módulos de IA em câmeras e drones, permitindo que a equipe de O&M monitore remotamente as linhas de transmissão de energia e detecte falhas. Graças a isso, o Shenzhen Power Supply Bureau reduziu o tempo de inspeção da rede de 20 dias para 2 horas e o tempo para capturar imagens de horas para minutos. Também atingiu mais de 90% de precisão na análise de imagens.



A Huawei implementará e gerenciará remotamente milhões de EVs e pilhas de carregamento na nuvem, melhorará a eficiência do carregamento e o gerenciamento da vida útil da bateria por meio da análise de dados com IA e aumentará a eficiência do gerenciamento usando redes 5G de alta velocidade.



A prestação de serviços digitais, aproveitando a abundância de recursos de fibra e local, além de soluções inovadoras de TIC, tornou-se uma das principais tendências de transformação digital para empresas globais de energia elétrica.



A Huawei trabalhou com mais de 190 empresas de energia elétrica do mundo, incluindo 10 das 20 maiores do setor, para implementar a transformação digital. As soluções da Huawei são amplamente utilizadas por empresas de energia elétrica, como a Saudi Electricity Company, a Turkish Electricity Transmission Corporation, a Provincial Electricity Authority of Thailand, a SGCC e a CSG. Para obter mais informações sobre a Cúpula Global de Energia da Huawei, visite: https://e.huawei.com/topic/global-power-summit-2020/en.



FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei