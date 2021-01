O setor do gelo e neve injeta vigor no desenvolvimento de Harbin

Simultaneamente, a Harbin Ice and Snow Expo 2021, com duração de um mês, foi transmitida pela primeira vez on-line com a ajuda de novas tecnologias como 5G, big data e computação em nuvem. A exposição conta com seis zonas de exposição para apresentar respectivamente equipamentos de gelo e neve, vestuário, acessórios, ferramentas para escultura de gelo, turismo de gelo e neve, e alimentos para regiões frias. Empresas e expectadores de todo o mundo podem assistir a exposição e interagir virtualmente com os expositores. A exposição está empenhada em oferecer uma plataforma para os envolvidos no setor de gelo e neve, na qual possam promover a cooperação e o intercâmbio econômico, aumentar a confiança dos turistas no turismo de inverno em meio à pandemia e dar um novo impulso ao desenvolvimento da economia do gelo e da neve. Ela também assinala uma nova iniciativa da "Cidade do Gelo" de Harbin para integrar seus recursos exclusivos de gelo e neve com a economia digital.

Como capital de província com a maior latitude da China, Harbin tem um inverno longo e frio, podendo a temperatura baixar até os 30 graus Celsius negativos com ventos frios e nevadas frequentes. Normalmente, climas extremamente frios podem trazer desafios para a operação diária e o desenvolvimento econômico de uma cidade. No entanto, este não é o caso de Harbin, que conseguiu transformar esta desvantagem em seu grande diferencial. Com medidas como a expansão dos mercados doméstico e internacional para seus recursos de gelo e neve e a apresentação de programas de viagem e parques temáticos, incluindo o Mundo do Gelo e da Neve, a cidade alavancou o desenvolvimento do turismo e transformou seu ambiente frio em uma força motriz para o crescimento econômico.

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, Harbin aproveitou a oportunidade para promover o desenvolvimento do setor do gelo e da neve, tanto na oferta quanto na demanda, para atender às necessidades dos turistas e agências de viagem na era pós-pandêmica. Combinando medidas, como o reforço da construção da marca e a melhoria da capacidade e da qualidade dos serviços turísticos, a cidade estabeleceu um sistema de suprimento de produtos de turismo de neve e gelo de alta qualidade.

O progresso tecnológico desempenha um papel importante na aceleração da transformação inteligente e no desenvolvimento de alta qualidade do turismo de gelo e neve em Harbin. Desde 2015, o Mundo do Gelo e da Neve oferece Wi-Fi gratuito aos turistas, e as lâmpadas tradicionais foram substituídas por fitas de luz LED, que conservam energia e proporcionam melhores efeitos visuais. Os turistas podem desfrutar de panelas quentes em iglus frios a uma temperatura de 30 graus Celsius negativos. Essas interações entre cenários naturais e experiências pessoais promoverão o turismo e estimularão o desenvolvimento econômico.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1424797/video1.mp4

FONTE Information Office of the Municipal Government of Harbin

