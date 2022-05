O Showroom da Ornare no Miami Design District Revela a Coleção Square Round à Medida Que a Marca Comemora Seu 35º Aniversário

MIAMI, Flórida, 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Ornare, uma das mais sofisticadas marcas internacionais de mobiliário sob medida de alto padrão, comemora os seus 35 anos de história com lançamento da sua nova coleção Square Round. A novidade que nasceu de um processo de produção racional e minimalista, também contou com uma pesquisa de desenvolvimento e estudo profundo de referências que misturam harmonicamente formas geométricas como quadrados e círculos.

Em parceria com o diretor de arte da marca Ricardo Bello Dias e as arquitetas Patrícia Martinez e Vivian Coser sob coordenação do CEO Murillo Schattan, a nova coleção é composta por cinco sofisticadas linhas: Round, Wire, Move, Square Wall e 270°. o Studio Ornare introduz uma série de novos complementos Stow Sky, acessórios Safety Box e detalhes técnicos Cube Ripado e Candle&Shine.

"Um dos elementos mais interessante deste trabalho foi o Retângulo Áureo que deriva da sucessão de Fibonacci, sequência que caracteriza o equilíbrio das formas, e está associada a ideia de harmonia e beleza, encontradas na natureza e interpretadas pelo homem na arte e na arquitetura", afirma Ricardo Bello Dias, diretor de criação da Ornare.

A linha Round de Ricardo Bello Dias surpreende quando admirada de perto. Seus detalhes sinuosos suavizam uma forma aparentemente rígida, inspirada no crescimento das plantas, ondas do mar e conchas.

Tão alto e largo quanto um homem de braços abertos, nos mais antigos escritos e esculturas em pedra, a linha Wire de Patrícia Martinez é marcada pela leveza de uma fina estrutura de alumínio. A estrutura é complementada por uma variedade de acessórios específicos. Ela pode ser configurada em diversos ambientes como cozinha, sala, quarto, banheiro ou escritório.

A Move tem uma cadeia de DNA dinâmica e única, capaz de garantir infinitas composições como painel de múltiplos orifícios, nos quais ficam presos ganchos, nichos, prateleiras, gavetas, entre outros itens menores. Com total autonomia, o cliente pode personalizar, acrescentar ou mudar a configuração das peças ao longo do tempo e até migrar o painel para outros ambientes da casa.

"Estamos entusiasmados em receber a coleção Square Round pela primeira vez em Miami e nos EUA", diz Claudio Faria, diretor da Ornare em Miami. "Esta coleção incorpora o compromisso da Ornare com excelência em design e engenharia sofisticada."

