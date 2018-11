O SI Group anuncia nova liderança executiva

Adicionalmente, a nova empresa foi estruturada em volta de diversas unidades de negócios estratégicas, as quais se concentrarão exclusivamente na oferta de produtos e na inovação, bem como na gestão competente do relacionamento com os clientes. Estes líderes incluem:

Katie Ellet , vice-presidente de soluções para campos petrolíferos

, vice-presidente de soluções para campos petrolíferos Philip Ingham , vice-presidente de resinas industriais e produtos especiais

, vice-presidente de resinas industriais e produtos especiais Robert Kaiser , vice-presidente de borracha e adesivos

, vice-presidente de borracha e adesivos Chris Roberts , vice-presidente de combustíveis e lubrificantes

O SI Group é liderado por Frank Bozich e John Steitz, líderes comprovados da indústria química com mais de 75 anos de experiência coletiva. "Estas mudanças organizacionais utilizam as principais competências e capacidades de nossas equipes de liderança. A estrutura permite um forte foco externo, cultivando mais relacionamentos colaborativos com nossos clientes", disse o CEO Frank Bozich. John Steitz, CEO de aditivos, acrescentou, "Estaremos mais aptos para fornecermos valor superior aos clientes e seremos mais atenciosos, sistemáticos e prevenidos em relação às mudanças nas forças do mercado global as quais causam impacto no setor".

As biografias estão disponíveis no endereço http://www.siigroup.com/leadership.asp.

SOBRE O SI GROUP

O SI Group é líder global no desenvolvimento e fabricação de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, com forte posição nos mercados dos setores de plásticos, campos petrolíferos, borracha, combustíveis e lubrificantes, ingredientes farmacêuticos ativos e resinas industriais. As soluções do SI Group são essenciais para a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo. Sediado em Schenectady, Nova York, o SI Group opera mais de 30 fábricas nos cinco continentes, com cerca de US$ 2 bilhões em vendas anuais e mais de 3.000 funcionários em todo o mundo. O SI Group é uma empresa do portfólio da SK Capital Partners. Em 2018, o SI Group recebeu seu terceiro prêmio de prata por responsabilidade social corporativa da EcoVadis, e está classificado entre os principais sete por cento de mais de 45.000 empresas em todo o mundo. O SI Group é The Substance Inside (a essência). Para obter mais informações, visite o endereço www.siigroup.com.

