O sistema de acionamento elétrico BENTELER ganha força: cooperações com renomados fabricantes de automóveis

Ralf Göttel, CEO do Grupo BENTELER: "Estamos implementando consistentemente nossa estratégia corporativa para 2025, desenvolvendo ainda mais nosso negócio principal e complementando-o com soluções para eletromobilidade. Ao fazer isso, desenvolvemos soluções personalizadas para que nossos clientes tenham sucesso em um ambiente altamente competitivo. As cooperações são outro passo importante nessa direção. "

Cooperação com a Automobili Pininfarina, fabricante de carros esportivos premium:

Hoje, a BENTELER anuncia a colaboração estratégica com a Automobili Pininfarina, uma fabricante de carros esportivos premium. A colaboração inclui o desenvolvimento de uma plataforma para veículos elétricos. O primeiro modelo desenvolvido pela Automobili Pininfarina com base no sistema de acionamento elétrico BENTELER será um SUV elétrico. Espera-se que seja lançado em 2022.

Michael Perschke, CEO da Automobili Pininfarina, explica: "Escolhemos a BENTELER porque é um parceiro global líder na indústria automotiva. Com a BENTELER, integramos uma forte competência no que diz respeito ao chassi e peças de carroceria, juntamente com amplo conhecimento no campo da mobilidade elétrica. Estamos convencidos de que, através da colaboração com a BENTELER, podemos trazer ao mercado uma plataforma de veículo elétrico genuinamente inovadora e com desempenho que acelerará a adoção de um motor livre de emissões. Estamos entusiasmados por trabalhar com a BENTELER na avaliação do potencial de uma plataforma para alcançar o real desempenho dos carros elétricos."

Cooperação com a Evergrande, uma startup chinesa na indústria automotiva:

Na semana passada, Evergrande e BENTELER assinaram um contrato para a implementação do Sistema de Acionamento Elétrico BENTELER. Com base nessa plataforma, a Evergrande desenvolverá uma arquitetura de chassis rolantes para seus veículos elétricos planejados.Para a Evergrande, os benefícios da cooperação com a BENTELER são claros: os novos veículos elétricos da Evergrande devem evoluir para uma tecnologia de classe mundial e com produtos de qualidade de primeira linha. Como um parceiro global líder para a indústria automotiva, a BENTELER ajuda a conseguir isso. A BENTELER traz um conhecimento abrangente sobre veículos e conhecimentos altamente diferenciados de engenharia e mobilidade eletrônica.

Parceria de desenvolvimento com a Bosch: o BENTELER Electric Drive System 2.0 no estande da Bosch na IAA 2019:

Em abril de 2019, a BENTELER anunciou uma aliança de desenvolvimento com a Bosch. Na IAA 2019, as duas empresas agora apresentarão conjuntamente o Sistema de Acionamento Elétrico BENTELER 2.0 no estande da Bosch pela primeira vez ao público europeu.

Na aliança de desenvolvimento, as duas empresas combinam seu know-how para integração de sistemas de plataformas elétricas modulares - os chamados chassis rolantes. Ambas as empresas desejam entender melhor os requisitos que um conceito de chassi rolante traz aos produtos e sistemas, e desenvolvê-los para uma combinação perfeita. A BENTELER entende bem os requisitos que um chassi rolante traz aos produtos e sistemas na indústria automotiva e é responsável pela integração mecânica. Isso abrange a integração desses componentes e subsistemas, bem como o sistema de bateria no Sistema de Acionamento Elétrico BENTELER 2.0. A Bosch fornece componentes e subsistemas elétricos e eletrônicos (por exemplo, unidade de controle de veículo, acionamentos elétricos, sistemas de assistência à direção e freio), incluindo integração de software e sistema, bem como serviços de engenharia. Ambos os parceiros trabalharão diretamente com os clientes. Eles se beneficiam do projeto testado e de uma solução de plataforma para veículos elétricos, pronta para implementação imediata.

Soluções de eletromobilidade personalizadas aceleram o crescimento do cliente:

O Sistema de Acionamento Elétrico BENTELER 2.0 é uma vitrine para toda a competência de engenharia e processamento de metais da BENTELER. Isso varia de componentes e módulos para aplicações de chassi, peças de carroceria, motor e escapamentos à soluções de sistemas modulares para eletromobilidade.

Marco Kollmeier, vice-presidente da unidade de negócios de eletro-mobilidade da BENTELER Automotive, diz: "O sistema elétrico na indústria automotiva está avançando continuamente. É impulsionado por megatendências como sustentabilidade, redução de emissões e mudanças nos requisitos de mobilidade. Como resultado, os fabricantes de automóveis estão cada vez mais procurando soluções de sistemas pré-validadas. Elas fornecem uma maneira simples e confiável de fabricar veículos elétricos e trazê-los ao mercado rapidamente. É exatamente isso que o Sistema de acionamento elétrico BENTELER 2.0 oferece."

Sobre a BENTELER

A BENTELER é uma empresa familiar global que atende clientes em tecnologia automotiva, setor de energia e engenharia mecânica. Como um parceiro estrategicamente inovador, projetamos, produzimos e distribuímos produtos, sistemas e serviços relevantes para a segurança.

Sob a égide da gestão estratégica da BENTELER International AG, com sede em Salzburgo, Áustria, o Grupo está organizado em três divisões: BENTELER Automotive, BENTELER Steel / Tube e BENTELER Distribution. No exercício de 2018, as receitas do Grupo foram de € 8.072 bilhões. Nossos cerca de 30.000 funcionários em 141 locais em 38 países oferecem competência de fabricação e distribuição de primeira classe - todos dedicados a fornecer um serviço de primeira classe sempre que nossos clientes precisam de nós. Com excelência tecnológica e implementação eficaz, mantemos nossas promessas. Com coragem, ambição e respeito, damos tudo de nós, e nunca desistimos.

