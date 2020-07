O site Lance 24h fica entre os melhores sites de entretenimento no mundo

Apenas para se ter uma ideia, mesmo com a crise de 2008, a indústria de games e a indústria cinematográfica obtiveram crescimento nos anos seguintes.

A explicação para o crescimento inesperado desses "subsetores" do entretenimento, que vai na direção contrária da economia mundial, se dá pelo fato de que em tempos de recessão ocorre com frequência um efeito social chamado cocooning, fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa, trocando suas atividades sociais por alternativas mais baratas de lazer e entretenimento, como é o caso dos serviços de streaming e videogames. Ou seja, o cocooning na crise atual não é uma consequência da crise, mas sim uma necessidade e recomendação do órgão máximo de saúde pública mundial, o que beneficia esses filos do setor de entretenimento.

Com a permanência das pessoas em suas residências, por óbvio, o aumento do consumo de entretenimento online — seja streaming ou games — tende a aumentar exponencialmente.

É interessante examinar a indústria do entretenimento como espaço privilegiado de mediação, construção de narrativa e consumo de serviços e bens, seja eles, materiais e simbólicos. Um campo tão amplo requer, entretanto, um recorte muito bem delineado para que não se caia na armadilha de ser excessivamente vago ou superficial. Para tanto, dentro da gigantesca indústria do entretenimento atual, o mercado de lances e jogos foi escolhido como maiores retornos lucrativos no ano da pandemia, Covid-19.

Pela primeira vez na indústria do entretenimento é possível perceber com bastante clareza um caminho amplo a ser explorado estrategicamente com base em filmes, jogos e apostas on line, ampliando seu consumo para diferentes tipos de plataformas midiáticas e, de alguma maneira, colaborando para tornar esta indústria uma das mais pujantes do mundo em termos de lucratividade.

Diante de um cenário catastrófico, onde ninguém pode sair de casa, a comunicação ficou apenas para o virtual e a necessidade de se distrair dessa pandemia é enorme.

A quebra de barreiras dos consumidores com relação a compras virtuais, está se dando, naturalmente, não só no consumo de bens físicos, como os chamados "produtos digitais"; isto é, produtos que são comprados e utilizados 100% no ambiente digital sem qualquer interferência do mundo físico, como: livros, cursos on line, palestras, filmes, jogos.

O site de leilões on line, Lance24h - www.lance24h.com.br, do empresário Edmar Ricardo Lastoria foi considerado um dos melhores do mundo na área de entretenimento de jogos e apostas para adultos. O site é especializado em leilões de centavos online e, ele viu seu empreendimento crescer em mais de 400% durante a pandemia. A proposta do site é ajudar as pessoas a adquirirem produtos a preços acessíveis, sendo eles, computadores, eletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, dentre outros.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, estima-se que, atualmente, o segmento de apostas online movimente R$ 4 bilhões por ano. Várias empresas, deste segmento, vêm ampliando suas operações no país. Atraídos pelo número cada vez maior de usuários conectados à Internet que tem grande interesse em esportes, como o futebol, por exemplo.

Nesse momento de crise, os meses viraram semanas e os dias viraram horas. É urgente que decisões sejam tomadas pelo poder público para salvar a inovação e empregos do país, mas sites como o Lance 24h têm vida longa e próspera nesta nova História que teremos que reescrever!

Fonte: Edmar Ricardo Lastoria

CEO do Lance 24h

Economista e Empresário / São Paulo / Brasil

Assessoria: Escritório Digital: 48: 3197-0091

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212903/Lance_24.jpg

FONTE Edmar Ricardo Lastoria

SOURCE Edmar Ricardo Lastoria