O superastro global Neymar Jr. une forças com a Superdry na coleção de roupas íntimas de algodão orgânico

A parceria é um marco na história da Superdry, que verá o lançamento da marca em 2021, ampliando a mensagem de estilo sustentável para um público global. A união de forças com a lenda do futebol e ícone de estilo promoverá a visão sustentável da Superdry para o futuro da moda. A Superdry se comprometeu a se converter em uma marca de algodão 100% orgânico até 2030 e já está apoiando 400 agricultores na Índia, em uma transição para a agricultura orgânica, como parte da iniciativa Grow Future Thinking da marca.

Sobre a associação com a família Superdry, Neymar Jr. declarou,

"Obviamente, quando falamos de roupa, seja qual for o tipo, a primeira coisa que desejamos é o conforto. Não é diferente com as roupas íntimas e para dormir. Entretanto, quando você adiciona sustentabilidade às duas primeiras condições, a Superdry é, sem dúvida, a melhor que eu já encontrei. Estou muito contente com o desenvolvimento e potencial desta parceria."

O acordo com Neymar é mais um passo na recuperação da marca Superdry sob o fundador, Julian Dunkerton, que foi confirmado [ontem] como CEO permanente da empresa.

A relação com Neymar Jr. fará com que a Superdry se comprometa a apoiar uma causa que fala ao coração do futebolista, o Instituto Projeto Neymar Jr. (iNJR), localizado no bairro Jardim Glória, em Praia Grande, onde Neymar Jr. cresceu. Atualmente, a associação civil sem fins lucrativos tem mais de 2.000 crianças registradas. Ela trabalha para ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e seus familiares que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, cultura, esporte e saúde.

"A paixão de Neymar em criar mudanças positivas por meio do Instituto Projeto Neymar Jr. está alinhada com nossos objetivos de produzir o produto mais sustentável, ao mesmo tempo em que protege o nosso planeta e apoia a nossa gente em tudo o que fazemos." afirma Julian Dunkerton. "A Superdry fará a coisa certa para impulsionar uma mudança progressiva em nossas comunidades globais, deixando um legado ambiental positivo para a geração futura, por meio de uma das muitas iniciativas interessantes que planejamos."

Além disso, a Superdry se comprometeu com uma doação anual para apoiar o iNJR e ajudar a mudar a vida dos jovens no Brasil, canalizada através de um estilo sustentável que ajuda a proteger o nosso planeta e a nossa gente.

"Neymar Jr. tem um estilo único dentro e fora do campo", disse o diretor criativo da Superdry, Phil Dickinson. "Adoramos a sua abordagem de vida e a sua criatividade se encaixa perfeitamente no valor de nossa marca de refletir o espírito de aventura. Já fazemos roupas íntimas incríveis e nosso objetivo é torná-las ainda melhores. Utilizamos um tecido de algodão orgânico super confortável, com cós de poliéster reciclado que as tornam 100% sustentáveis e de produção responsável. Além de roupas íntimas, ao trabalhar com Neymar, estamos expandindo nossa coleção para oferecer essenciais de algodão orgânico dentro de uma coleção de roupas para dormir. Tudo isso significa que você pode ter estilo e fazer coisas boas, até enquanto você está descansando."

Neymar Jr. atualmente joga futebol pelo Paris Saint-Germain e pela Seleção Brasileira. Ele ganhou a Liga dos Campeões, a Copa Libertadores, bem como troféus nacionais na França, Espanha e Brasil. Em 2016, ele conquistou a medalha de ouro olímpica pela Seleção Brasileira e se revelou um dos maiores artilheiros de todos os tempos pela CBF. Neymar Jr. tem um grande público global de mídia social com mais de 143 milhões apenas no Instagram. Este alcance, combinado com a paixão por causas sociais, faz dele o parceiro perfeito da Superdry para a Grow Future Thinking.

A Superdry é uma marca contemporânea focada em oferecer produtos de alto estilo e qualidade premium em quatro coleções. Inspirado nas culturas da América, Japão e Grã-Bretanha, o Superdry oferece um estilo descontraído e bem trabalhado com conteúdo envolvente. Os métodos de fabricação, a atenção aos detalhes, os materiais premium e a arte feita a mão são os detalhes exclusivos das coleções. A Superdry tem uma presença global significativa em 65 países. Nossa experiência digital com Superdry.com vende com segurança para mais de 100 países em todo o mundo.

A missão da nossa marca é inspirar e envolver consumidores obcecados por estilo, deixando um legado ambiental positivo.

