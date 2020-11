O terceiro CIIE oferece mais com seis áreas de exposição de negócios

XANGAI, 3 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Faltam apenas dois dias para a abertura do terceiro CIIE. Há seis áreas de exposição de negócios na próxima exposição: Alimentos e Produtos Agrícolas, Setor Automotivo, Indústria Inteligente e Tecnologia da Informação, Bens de Consumo, Equipamentos Médicos e Produtos de Saúde e Comércio de Serviços. Mais de 1.000 empresas de quase 100 países e regiões apresentarão seus produtos alimentícios no terceiro CIIE, incluindo cerca de 30 empresas Fortune Global 500 e líderes do setor. As exibições abrangem todos os aspectos da indústria alimentícia, incluindo laticínios, frutas e vegetais, bebidas e licores, carnes, produtos aquáticos, alimentos congelados, alimentos para lazer, doces e temperos.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201019/23317.html

A exposição automobilística do terceiro CIIE abrange 30.000 metros quadrados e contará com os mais recentes desenvolvimentos na indústria automobilística, incluindo veículos, componentes e serviços automotivos. Mais de 90 por cento da exposição automobilística planejada é ocupada por empresas Fortune Global 500 e participantes líderes da indústria. Os sete maiores produtores de veículos do mundo estarão presentes. Cerca de 30 novos produtos automotivos farão sua estreia global na exposição. Esta exposição terá pela primeira vez uma seção totalmente nova dedicada ao transporte inteligente. Abrangendo 7.000 m², a seção refletirá as tendências da indústria automotiva.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201022/23369.html

Mais de 300 empresas, incluindo mais de 60 empresas Fortune Global 500 e líderes da indústria, terão estandes nesta área de exposição de 70.000 metros quadrados, que apresenta equipamentos de ponta, produtos industriais, processamento de materiais e equipamentos de moldagem, maquinário industrial, automação e soluções industriais, energia, conservação de energia e proteção ambiental.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201023/23395.html

Abrangendo uma área de 90.000 m², a exposição de bens de consumo apresenta cinco seções: cosméticos e produtos químicos domésticos, produtos domésticos e presentes, vida inteligente e eletrodomésticos, produtos materno-infantis, esportes e lazer ao ar livre e tendências da moda e artes. Há mais de 800 expositores, incluindo mais de 30 empresas Fortune Global 500 e líderes industriais.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201021/23354.html

Medindo 60.000 m², a área de exposição para equipamentos médicos e de saúde atraiu cerca de 340 expositores, entre os quais 70 são empresas Fortune Global 500 e líderes do setor. Os principais produtos incluem medicamentos, equipamentos médicos, reabilitação para idosos, nutrição e alimentação saudável e serviços médicos.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201015/23301.html

Com uma área de exposição planejada de 30.000 m², a exposição Trade in Services tem mais de 250 expositores apresentando serviços para os setores de finanças, logística, consultoria, testes e turismo. Mais de 50 deles são Fortune Global 500 e líderes do setor. Esta é a primeira vez que a seção de finanças incluirá finanças não bancárias, como títulos, agências de crédito e empresas de financiamento da cadeia de suprimentos. O número de expositores da área de finanças será o dobro do ano passado.

Clique para ver mais: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/News/20201020/23342.html

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

Contato:Srta. Nie Qingxin

Tel.:0086-21-67008870/67008988

FONTE Ciie

SOURCE Ciie