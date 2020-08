O "Thru" permite aos hóspedes usar seus celulares para fazer o check-in em hotéis

NOVA DELHI, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A DigiValet, arquiteta da inovadora tecnologia de interação direta com os hóspedes (guest-facing) para hotéis de luxo, lança o Thru, uma solução completa, baseada em nuvem, para hóspedes dos hotéis realizarem todo o processo de check-in sem esforço, com seus próprios dispositivos pessoais, sem ter de fazer o download de qualquer aplicativo ou software. Ao possibilitar os check-ins remotamente, de qualquer lugar do mundo, o Thru elimina todos os pontos de contato (touch points) convencionais que os hóspedes e o pessoal do hotel teriam de se submeter, de outra forma. O Thru é extraordinariamente fácil de usar.

O Thru permite evitar longas filas na recepção do hotel e a apresentação física de carteira de identidade, cartões de crédito e preenchimento de ficha, possibilitando uma experiência perfeita e segura em apenas quatro passos.

48 horas antes do check-in programado do hóspede, o Thru envia um SMS convidando o hóspede a usar o serviço. Após clicar no link, o hóspede pode escanear sua carteira de identidade, que o Thru usa para preencher os campos da ficha de registro automaticamente. O hóspede pode então revisar todas as informações, assinar digitalmente e até mesmo pagar a quantia de pré-autorização com segurança, usando seu método de pagamento preferido. Um código de confirmação informa a conclusão do processo. À chegada ao hotel, o hóspede só terá de mostrar esse código, receber a chave desinfetada e ir para seu quarto.

O Thru não ajuda apenas os hóspedes, pois também assiste os hotéis por melhorar suas eficiências operacionais, reduzir custos de mão-de-obra e impedir que recepções e saguões fiquem lotados em horários de pique de check-in e check-out. O suporte multilíngue do Thru garante que o idioma não mais será uma barreira para os viajantes dos dias modernos.

Ao anunciar o lançamento, o fundador e presidente-executivo da DigiValet, Rahul Salgia, disse: "O Thru foi projetado para permitir rápida adoção e implementação perfeita. Ele pode ser implementado em qualquer hotel em apenas um dia, com o uso de um processo de registro inteiramente on-line. Os hotéis não precisam comprar qualquer hardware ou software adicional. Além disso, o Thru pode ser acessado sem qualquer taxa de adoção ou sem qualquer esquema de capital exorbitante. De fato, o modelo por check-in do Thru significa que o serviço se paga por si mesmo".

O Thru alavanca a expertise da DigiValet de fornecer soluções de hospitalidade de primeira classe para empoderar o mercado mais amplo da hospitalidade com tecnologias valiosas, que vêm historicamente servindo alguns dos nomes mais prestigiosos do mundo.

Sobre a empresa:

Fundada em 2009, a DigiValet revolucionou a experiência dos hóspedes em serviços de quarto de hotel para sempre. Hoje, a DigiValet é a empresa de projeto de experiência do hóspede número um do mundo, conhecida por sua sabedoria intuitiva em interação com os hóspedes. Hotéis globais icônicos como o Armani em Dubai e Milão, Raffles em Singapura, Bvlgari Paris, Amanpuri Phuket, Aventura, Orlando – EUA e W Hotel, Londres, têm reconhecido unanimemente a DigiValet por estabelecer uma referência de experiência, por ser uma inovadora confiável e a primeira a agir na área de tecnologia para o setor de hospitalidade. A DigiValet tem um portfólio diversificado e oferece soluções para o setor de hospitalidade, a hospitais e a residências para idosos com prestação de serviços. Com seu escritório principal na Índia, a DigiValet tem presença nos EUA, Reino Unido, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Austrália.

FONTE DigiValet Inc.

SOURCE DigiValet Inc.