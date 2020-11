O TIDAL adiciona milhões de músicas em qualidade Master, oferecendo um catálogo abrangente de streaming de áudio da mais alta qualidade

O número de usuários de MQA dobrou desde 2019 no TIDAL

Os usuários do TIDAL HiFi agora fazem streaming de 40% mais músicas em qualidade Master do que no ano passado

NOVA YORK, 13 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a plataforma global de streaming de entretenimento e música, TIDAL, adicionou milhões de músicas em MQA do Warner Music Group ao seu catálogo Masters. O TIDAL, em parceria com a MQA (Master Quality Authenticated), oferece entrega garantida da gravação do som original com o TIDAL Masters. Agora, os fãs de música podem ouvir o catálogo Masters ampliado, com álbuns icônicos de artistas como The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna e muito mais.

A MQA, dirigida por Bob Stuart, que neste ano se tornou o primeiro engenheiro de áudio a ganhar o prêmio Prince Philip da Royal Academy of Engineering, foi pioneira no lançamento de uma maneira totalmente nova de codificar o áudio digital com base em informações fundamentais sobre como os humanos ouvem. A autenticação integrada da MQA é essencial para a tecnologia e para confirmar que o ouvinte escute o som exato que foi criado no estúdio. Além disso, a MQA aborda o problema que ocorre quando o som analógico é transformado em digital, o processo introduz artefatos que interferem no som de forma não natural. A MQA resolve esses problemas, e, em seguida, o decodificador da MQA no aplicativo do TIDAL garante que a conversão de volta para o analógico preserve a clareza pura da música.

Bob Stuart, fundador da MQA, explicou: "Observando atentamente a natureza do som e à forma como ouvimos, a MQA abre uma janela clara e oferece todos os detalhes e nuances da música original. O catálogo da indústria da música contém milhões de apresentações significativas dos primeiros momentos do CD quando, às vezes, a gravação era feita em 44.1kHz 16bit e não havia outra alternativa. Estamos felizes que o Warner Music Group esteja levando esse conteúdo para o TIDAL."

"O TIDAL Masters oferece o melhor som disponível. À medida em que as expectativas dos consumidores por experiências de alta qualidade aumentam, a inovação no áudio do TIDAL estabelece o padrão de qualidade para ouvir música," disse Lior Tibon, diretor de operações do TIDAL. "Não somente os usuários podem ouvir música exatamente da forma como seus artistas preferidos as gravaram, mas também, com as melhorias recentes na plataforma, ter uma experiência mais perfeita do que nunca."

Em resposta aos pedidos dos ouvintes de simplificar o processo de ouvir e descobrir mais músicas com qualidade Master, o TIDAL adicionou o Rádio do Artista e Procurar Rádio na "Edição Master". Os membros do TIDAL podem ouvir estações de rádio com a melhor qualidade disponível contendo apenas músicas com qualidade Master, sem interrupções. Conjuntamente, o TIDAL está adicionando a Edição Master do recurso My New Arrivals, uma playlist personalizada de novas músicas em qualidade master total para os usuários com base em seus hábitos de ouvir música. Usando menos largura de banda, a tecnologia MQA agrupa e oferece áudio de qualidade master para os fãs de música, tornando os arquivos MQA acessíveis para ouvintes em qualquer lugar e com qualquer fone de ouvido.

Para contribuir ainda mais com uma experiência harmoniosa de ouvir música, o TIDAL lançou recentemente o recurso "Connect", que permite que seus usuários façam o streaming de música do plano HiFi para dispositivos conectados, incluindo: Bluesound, Cambridge Audio, DALI, KEF, iFi audio, Lyngdorf, Monitor, NAD, e Naim Audio. Por meio do recurso Connect do TIDAL, a qualidade de áudio sem perdas e sem paralelos da plataforma pode ser ouvida perfeitamente nos dispositivos preferidos dos usuários com o toque de um botão. Para obter mais informações sobre como conectar, acesse TIDAL.com/Connect

O TIDAL oferece o maior catálogo de MQA fora da China. Além disso, o TIDAL oferece aos amantes de música acesso ilimitado ao seu amplo catálogo de mais de 70 milhões de músicas em todos os gêneros, milhares de playlists criadas por especialistas da equipe editorial do TIDAL e infinitas estações de rádio.

TIDAL HiFi

A assinatura do TIDAL HiFi permite que você ouça som da melhor qualidade com base em suas configurações, no aparelho selecionado e na disponibilidade de dados. O plano HiFi oferece várias opções de streaming, incluindo:

HiFi - Som de alta fidelidade de arquivos de música não comprimidos. O TIDAL HiFi utiliza FLAC, um formato de arquivo mais robusto. Por outro lado, os arquivos em MP3 são comprimidos para reduzir o tamanho do arquivo, o que pode remover detalhes do áudio e reduzir a qualidade do som. O FLAC oferece áudio com qualidade de CD em sua forma mais pura (1411kbps ou 16bit / 44.1kHz)

Master - Arquivos autenticados e contínuos com a resolução mais alta possível—tão perfeitos quanto soaram no estúdio de masterização. E exatamente como o artista pretendia.

Dolby Atmos - Uma experiência imersiva de áudio. Dolby Atmos Music permite que os sons sejam dispostos com precisão, adicionando dimensão para criar uma atmosfera de áudio completa.

360 Reality Audio da Sony- Uma experiência imersiva usando a tecnologia de áudio espacial da Sony para mapear o som em qualquer ponto ou distância dos seus ouvidos. Esta nova experiência sonora é o ápice de anos de estudos acústicos e fisiológicos sobre como ouvimos e posicionamos o som.

Saiba mais em tidal.com/sound-quality

Sobre o TIDAL

TIDAL é uma plataforma global de música e entretenimento de propriedade de artistas que reúne artistas e fãs por meio de conteúdos originais únicos e eventos exclusivos. Disponível em 56 países, o serviço de streaming tem mais de 70 milhões de músicas e 250.000 vídeos de alta qualidade em seu catálogo juntamente com séries de vídeos originais, podcasts, milhares de playlists criadas por especialistas e descoberta de artistas por meio do TIDAL Rising. Com o compromisso de seus proprietários de criar um modelo mais sustentável para a indústria da música, o TIDAL está disponível nos planos premium e HiFi, com gravações que incluem Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio da Sony e Dolby Atmos Music.

Sobre a MQA

Usando pesquisa científica pioneira sobre como as pessoas ouvem, a MQA criou uma tecnologia que captura o som da apresentação original do estúdio. O arquivo master MQA é totalmente autenticado e é pequeno o suficiente para streaming, ao mesmo tempo em que também pode ser revertido para que possa reproduzir música em MQA em qualquer equipamento. A tecnologia premiada da MQA é licenciada por gravadoras, serviços de música e fabricantes de hardware de todo o mundo e é certificada pela RIAA.

