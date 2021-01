O TLScontact encerra 2020 em alta com a inclusão em um contrato do Departamento de Estado dos EUA no valor de 3,3 bilhões de dólares

PARIS, 7 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A TLScontact, especialista global em vistos e serviços consulares e parte do Teleperformance Group, em parceria com a PAE, um líder global na entrega de soluções inteligentes para o Governo dos EUA e seus aliados, foi contemplado em um contrato do Departamento de Estado dos EUA com um valor potencial de até 3,3 bilhões de dólares ao longo de dez anos.

O contrato com a Global Support Strategy 2.0 Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) do Departamento de Estado dos EUA cobre a prestação de serviços de suporte para operações consulares dos EUA em todo o mundo. O IDIQ, que será executado por um período de dez anos a partir de 2020, tem um valor máximo de 3,3 bilhões de dólares.

Em parceria com a PAE, o TLScontact competirá por pedidos de serviços concedidos por meio do IDIQ, para prestar serviços de apoio consular no exterior em 120 países. Dezoito pedidos de serviços serão concedidos no total, para a prestação de serviços de informação, serviços de solicitação e de agendamento, coleta de taxas, entrega de documentos, gerenciamento de fila, pessoal e coleta de dados fora do local para 175 seções consulares dos EUA em todo o mundo.

O TLScontact tem vasta experiência no setor de vistos, tendo processado milhões de vistos a cada ano em nome dos principais governos em todo o mundo, desde que foi fundado há mais de uma década.

Ao comentar o anúncio, Simon Grant, CEO da TLScontact, disse:

"Estamos muito satisfeitos com esta decisão. Esperamos apoiar o governo dos Estados Unidos na prestação de serviços de classe mundial para os candidatos a visto dos EUA, aproveitando nossa extensa experiência no setor de vistos e focando na entrega de uma experiência excepcional para o cliente."

Sobre a TLScontact

A TLScontacttrabalha com governos de todo o mundo para prestar serviços consulares e de vistos em seu nome a viajantes e cidadãos. Presente em 90 países, a TLScontact opera 150 centros de solicitação de visto e lida com mais de 4 milhões de solicitações de visto todos os anos. O TLScontact faz parte do Teleperformance Group, o líder global na gestão da experiência do cliente.

Sobre a PAE

Por 65 anos, a PAE tem enfrentado os desafios mais difíceis do mundo para oferecer soluções ágeis e firmes para o governo dos EUA e seus aliados. Com cerca de 20.000 trabalhadores globalmente, em todos os sete continentes e em aproximadamente 60 países, a PAE oferece uma ampla gama de serviços de suporte operacional para atender às necessidades críticas de nossos clientes. Nossa sede fica em Falls Church, Virgínia. Encontre-nos on-line no pae.com, no Facebook, Twitter e LinkedIn.

