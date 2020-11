O verão está chegando: aprenda a cuidar das suas unhas

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Você já parou para pensar quanto tempo dedica para cuidar dos seus pés? Com a aproximação do verão, certos hábitos são capazes de melhorar a aparência das unhas, por exemplo, e evitar problemas maiores. Existem soluções rápidas, que impactam diretamente na saúde e bem-estar.

A Dra. Nayane Braga (CRM-DF 0020823) recomenda cortar as unhas retas: "sugiro sempre o corte nesse formato, pois assim evita que encravem". Ela também indica o uso de lixa para remover as pontas e deixar as unhas uniformes. "É importante mantê-las curtas, para que não se tornem um reservatório de patógenos."

A micose de unha é uma doença bastante comum, causada por fungos que se alimentam da queratina — responsável por dar o aspecto resistente, endurecido e de brilho às unhas. "Cremes, esmaltes, medicamentos orais, entre outros, podem ser usados para tratá-la. É um tratamento longo, feito sob orientação de um médico especializado", comenta

Um dos tratamentos disponíveis é Loceryl®, esmalte que contém amorolfina em sua fórmula, um ativo que mata os fungos causadores da micose e protege contra sua disseminação. Ele forma uma fina película na superfície da unha para manter o antifúngico em ação por mais tempo, devendo ser aplicado de uma a duas vezes por semana.

Além das recomendações de Braga, outros hábitos podem ser incorporados ao dia a dia para melhorar o aspecto dos pés e das unhas: hidratar, higienizar, retirar esmalte com removedor — e não acetona —, não arrancar a cutícula e visitar um profissional regularmente.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

