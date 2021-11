O verão está chegando! Saiba como cuidar de peles oleosas e acneicas durante a estação

Capriche na higienização!

Durante o verão, a higienização é o passo mais fundamental na rotina de cuidados com a pele oleosa e acneica. O mais indicado é lavar o rosto duas vezes ao dia e fazer uso de esfoliante, conforme a orientação do dermatologista. Isso porque, quando a higienização é excessiva, a pele pode entender que é necessário produzir mais sebo para não ressecar a pele e, com isso, a oleosidade pode piorar.

Dermotivin® tem linhas específicas para peles muito oleosas e acneicas: Dermotivin® Oil Control e Dermotivin® Salix. Para quem sofre com a oleosidade da pele e adora uma sensação refrescante, a linha Dermotivin® Oil Control, que inclui agente refrescante e prolonga a sensação de pele limpa, pode ser uma opção. Além de ter fórmula eficaz para redução e controle da oleosidade, conta com efeito adstringente e ação matificante, que reduz o excesso de brilho. A linha Oil Control conta com diversas texturas de higienizadores: sabonete líquido 70ml, 120ml e 300ml, em barra 90g e em espuma 130ml.

Já a linha de higienizadores Dermotivin® Salix é indicada para peles muito oleosas e acneicas, pois promove uma higienização profunda desobstrutiva com fórmula concentrada e com tripla ação – secativa, antisséptica e bactericida*. A ação secativa ocorre por conta do ácido salicílico que há em sua composição. Ele auxilia na desobstrução profunda dos poros e na redução da descamação irregular de células mortas que entopem as glândulas sebáceas. Assim como as demais linhas de Dermotivin®, Salix também conta com sabonetes líquidos 70ml, 120m e 300ml, em barra 90g e em espuma 130ml.

Faça chuva ou faça sol, pele oleosa ou não, a hidratação e a fotoproteção não ficam de fora!

Assim como a higienização, hidratar a pele e protegê-la é fundamental. Mas, quando se trata de pele oleosa e acneica, é importante optar por soluções não oleosas que tenham efeito matificante, refrescante e controlem a oleosidade.

Uma das opções é o Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante matificante, indicado para combater a oleosidade, pois tem poder de hidratação por até 24 horas¹ e controle de produção de sebo da pele por 12 horas²**, além de reduzir imediatamente os poros²*** e finalizar a absorção com efeito primer. A emulsão traz o controle necessário para peles acneicas e com aspecto brilhoso.

Todos os produtos devem ser utilizados com acompanhamento de um dermatologista, observando as respostas ao tratamento por ele indicado.

*-Barra -elimina 99,9%: Flora microbinana transiente da pele; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus

-Líquido -elimina 99,9%: Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens; Candida albicans

**Avaliação feita imediatamente (30 minutos), 2, 4,6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto e 28 dias após uso do produto

***Avaliação de eficácia percebida realizada com 29 participantes em 30 minutos e 12 horas após aplicação do produto

¹Data on file: All-E-C-052408-01-01-16

Estudo clínico, aberto, aleatorizado, controlado do efeito hidratante (corneometria) do produto de uso tópico benzac oil control moisturizer formula #1000

²Data on file: RD.12.SPR.110634

Estudo clínico do potencial acnegênico e comedogênico e da aceitabilidade cutânea e ocular de um produto cosmético e sua eficácia no controle do brilho da pele e redução de poros dilatados

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.linhadermotivin.com.br.

