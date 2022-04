O videoclipe em homenagem ao futebol que destaca Lou Diamond Phillips e o astro de "Breaking Bad", apresentado por ICE-T atinge mais de um milhão de visualizações no YouTube com a reabertura dos estádios de futebol

"O vídeo foi filmado e editado e faltavam duas semanas para o seu lançamento quando os mais de 4 mil estádios nos quais pretendíamos exibi-lo foram repentinamente fechados. Eles reabriram, e passamos de alguns milhares de visualizações no YouTube para mais de 1 milhão apenas nos últimos meses", disse Jesse Stenger, um dos produtores do videoclipe.

O vídeo também apresenta RJ Mitte, conhecido como "Walter, Jr", da série "Breaking Bad", e até mesmo o comediante Carrot Top participou da diversão.

"Devido à sua enorme popularidade na América do Sul por seu papel no filme "La Bamba", Lou Diamond Phillips foi a pessoa perfeita para o vídeo, que não apenas foi o goleiro no vídeo, mas realmente bloqueava a bola de futebol com a guitarra enquanto repetia seu papel no lendário filme que levou o ator ao estrelato internacional," disse Stenger.

A canção original foi gravada e escrita por Brian Evans, um cantor famoso no circuito de jazz e que foi internacionalmente aclamado, especialmente na América Latina e na Ásia.

O videoclipe "It 's A Beautiful Game" homenageia o futebol, e todos os dias recebemos pedidos para licenciar o videoclipe para os torcedores de língua inglesa que estavam esperando por uma música que combinasse com a bola quicando e que fosse leve e divertida. Com mais de 4 mil estádios, nos concentramos nos países em que o futebol é mais popular, em vez de em um time específico para que todos os estádios possam usá-lo," concluiu Stenger.

O vídeo foi filmado na Argentina, no Brasil, no México, no Havaí e em Las Vegas.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Y1IXFQBZW6k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800533/ESW_Management.jpg

FONTE ESW Management

