O Walmart Canada e a DLT Labs™ lançam a maior solução em blockchain de produção completa do mundo para uso industrial

Rede de frete e pagamentos baseada em blockchain do Walmart Canada , projetada e construída pelo Walmart Canada e pela DLT Labs™, estabelece colaboração e compartilhamento de informações de ponta com 70 empresas de caminhões que transportam o estoque do Walmart Canada localmente

Primeira solução empresarial de blockchain de produção completa lançada em grande escala para uma função essencial até o momento

TORONTO, 14 de novembro de 2019 /CNW/ - O Walmart Canada e a DLT Labs™ anunciaram hoje o lançamento da rede de frete e pagamentos baseada em blockchain do Walmart Canada, a maior solução blockchain de produção completa do mundo para qualquer tipo de uso industrial. O novo sistema usa a tecnologia de registro distribuído para rastrear entregas, verificar transações e automatizar pagamentos e conciliações entre o Walmart Canada e suas operadoras, que entregam o estoque para mais de 400 lojas de varejo anualmente no Canadá. Todas as operadoras terceirizadas do Walmart Canada estão programadas para funcionamento até 1º de fevereiro de 2020. A solução é acessível por meio de um portal da web e um aplicativo móvel de fácil uso.

O Walmart Canada fechou essa parceria com a DLT Labs™ para automatizar os dados de frete e pagamentos usando sua principal plataforma de cadeia de suprimentos, a DL Asset Track™. A nova rede de frete e pagamentos baseada em blockchain gerencia, integra e sincroniza todos os dados da cadeia de suprimentos e de logística em tempo real, agregando as informações entre o Walmart Canada e sua frota terceirizada de caminhões em um registro compartilhado. A solução também automatiza os vários cálculos necessários, permitindo faturamento, pagamentos e liquidação em tempo real. Ao mesmo tempo, se integra perfeitamente aos sistemas legados das empresas, para que possam continuar a seguir seus processos existentes sem novos treinamentos ou novo investimento em tecnologia. Essa inovação surgiu do foco contínuo do Walmart Canada na redução de custos, para garantir preços baixos diariamente para os consumidores canadenses.

John Bayliss, vice-presidente sênior de logística e cadeia de suprimentos do Walmart Canada, disse: "O Walmart Canada se dedica à eficiência dos negócios, principalmente na cadeia de suprimentos e no gerenciamento de logística. Nossos operadores parceiros movimentam mais de 500.000 cargas de estoque pelo país, criando volume extraordinário de dados de transações. Essa nova plataforma de tecnologia blockchain dinâmica e interativa está criando total transparência entre o Walmart Canada e todos os operadores parceiros". John acrescenta: "O blockchain está permitindo avanço significativo na nossa rede inteligente de transporte, com pagamentos acelerados, ampla economia de custos e outros benefícios para a nossa cadeia de suprimentos. Além disso, esse grau de melhoria da eficiência representa uma plataforma poderosa, para continuarmos a reduzir a nossa pegada ambiental e darmos seguimento à liderança em sustentabilidade ambiental".

Loudon Owen, diretor executivo da DLT Labs™, afirmou: "O Walmart é líder mundial em inovação, com implacável foco em melhorar a vida das pessoas, e a DLT Labs™ está muito satisfeita com a parceria com uma empresa tão extraordinária, para disponibilizar a primeira e maior solução em blockchain do mundo à produção. Isso prova o alto valor do blockchain e prepara o terreno para revolucionar a gestão e a logística da cadeia de suprimentos, devido à sua capacidade de permitir o compartilhamento seguro de informações, gerenciar a confiança e reduzir o desperdício nos processos operacionais de vários parceiros". E acrescenta: "Assim como o conceito romano, 'dictum meum pactum' (que significa 'minha palavra é minha obrigação') foi fundamental para construir o comércio, este produto cria um aperto de mão digital seguro, usando o blockchain para renovar a confiança e a eficiência no comércio mundial".

A Bison Transport foi a transportadora parceira no projeto piloto dessa nova rede de frete e pagamentos baseada em blockchain. Segundo Rod Hendrickson, vice-presidente de finanças da Bison Transport, "Os grandes parceiros encontram maneiras inovadoras de criar soluções de negócios que beneficiam ambas as partes. A iniciativa de blockchain em que trabalhamos com o Walmart e a DLT Labs é exatamente isso: uma solução benéfica para todos, que funciona bem para a Bison Transport e o Walmart Canada. Esse projeto é um novo paradigma, que melhorará significativamente os fluxos de trabalho, reduzirá a burocracia e tornará mais eficientes os negócios que fazemos com o Walmart".

Os centros de distribuição do Walmart Canada são hubs de atividades, com mais de 4.500 funcionários e motoristas que transportam milhares de itens diariamente, de pontos em Calgary, Mississauga e Cornwall para lojas em todo o Canadá. O Walmart Canada tem um centro de distribuição de 813.000 m2 e movimenta mais de 853 milhões de caixas de mercadoria anualmente. Essas mercadorias são transportadas por uma combinação de frota terceirizada, bem como pela frota própria do Walmart Canada, composta de 180 tratores, 2.000 trailers e mais de 350 motoristas. Cada trailer terceirizado rastreia aproximadamente 200 pontos de dados por remessa. Automatizar essa coleta e gerenciamento de dados usando blockchain resulta em economia significativa de custos.

O Walmart Canada tem comprometimento com a liderança contínua no desenvolvimento de redes inteligentes de transporte, já tendo estabelecido técnicas mais eficientes de carregamento, rotas, direção e melhorias eficientes em termos de energia com os fabricantes de caminhões. A interconexão dos dados entre o Walmart Canada e seus parceiros operadores fornece uma plataforma para melhorar significativamente as operações, a coordenação de entrega e a eficiência das rotas, a redução de desperdícios e custos, além da conciliação e do processamento automatizados dos pagamentos.

BENEFÍCIOS DIRETOS DA SOLUÇÃO DE FRETE E PAGAMENTO

DESENVOLVIDOS PELO WALMART CANADA E A DLT LABS™

Captura de dados e integridade: um repositório distribuído aumenta a confiança e a transparência, ao compartilhar informações e automatizar fluxos de trabalho e cálculos, a fim de minimizar o esforço manual e aumentar a precisão.

um repositório distribuído aumenta a confiança e a transparência, ao compartilhar informações e automatizar fluxos de trabalho e cálculos, a fim de minimizar o esforço manual e aumentar a precisão. Eficiência do sistema: melhor utilização do recurso coletivo, incluindo respostas mais rápidas, melhor acompanhamento e rastreamento e detecção antecipada de problemas.

melhor utilização do recurso coletivo, incluindo respostas mais rápidas, melhor acompanhamento e rastreamento e detecção antecipada de problemas. Tempo de transação mais rápido: a consolidação em tempo real de todas as regras e transações comerciais, para criar uma única fatura reduz o tempo de espera e acelera os pagamentos.

a consolidação em tempo real de todas as regras e transações comerciais, para criar uma única fatura reduz o tempo de espera e acelera os pagamentos. Eliminação de conflitos: todos os participantes podem agora gerenciar com eficácia o complexo processo de remessas, faturamento, pagamento e liquidação, enquanto minimiza tempo improdutivo gasto em conflitos e conciliações.

todos os participantes podem agora gerenciar com eficácia o complexo processo de remessas, faturamento, pagamento e liquidação, enquanto minimiza tempo improdutivo gasto em conflitos e conciliações. Redução de custos: mais eficiência reduz os custos de tecnologia e administrativos de todas as partes.

mais eficiência reduz os custos de tecnologia e administrativos de todas as partes. Melhor orçamento e planejamento: dados precisos e em tempo real agora podem ser usados para análises melhores e modelagem preditiva.

Esses benefícios são possíveis devido às características inerentes à tecnologia blockchain, que permite o armazenamento compartilhado, imutável e altamente auditável de dados em um registro compartilhado e seguro. Embora o uso da tecnologia blockchain na indústria venha sendo muito discutido, esta é a primeira implementação prática em grande escala, que demonstra claramente os benefícios significativos do blockchain. Além disso, essa plataforma está sendo usada em uma área essencial dos negócios do Walmart Canada, sua cadeia de fornecimento, e teve de atender aos mais altos níveis de segurança e testes.

À medida que as redes de transporte se tornam cada vez mais interligadas, e os produtos são encaixados com dispositivos que formam a Internet das Coisas (IoT), uma enorme quantidade de dados está sendo gerada e deve ser gerenciada e integrada. Isso é particularmente desafiador dentro e entre as várias partes de grandes organizações, onde as informações podem ser armazenadas e usadas em sistemas operacionais diferentes e fragmentados. Em uma rede de transporte, por exemplo, existem aproximadamente 170 custos variáveis para cada caminhão, a partir de pontos de dados, como dados do sistema de posicionamento global (GPS), contratos, remessas e informações contábeis. Embora os benefícios da interconexão de todas as partes sejam enormes, a gestão de toda a informação que é gerada pode sobrecarregar sistemas legados de tecnologia da informação. Soluções baseadas em blockchain são a resposta.

Sobre a DLT Labs™ Inc.

A DLT Labs™ é líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções e tecnologias corporativas de blockchain, bem como uma pioneira na criação e implementação de padrões para desenvolvimento de usos. Sua plataforma principal, a DL Asset Track™ é totalmente modular, com uma interface gráfica intuitiva, concebida especificamente para gerir a cadeia de fornecimento, que oferece uma plataforma exclusivamente segura para registrar transações e interações digitais de forma transparente, robusta, auditável e eficiente. Ela registra e atualiza todas as transações em tempo real, disponibilizando as informações a todos os participantes autorizados. Com histórico profundo em inovação e um dos maiores pools do mundo de especialistas em blockchain altamente experientes, a DLT Labs™ permite a transformação e inovação de processos complexos de várias partes interessadas. Siga a empresa no site DLTLabs.com e @dltlabs.

Sobre o Walmart Canada

O Walmart Canada opera uma cadeia crescente de mais de 400 lojas no país, atendendo a mais de 1,2 milhão de clientes por dia. A principal loja on-line do Walmart Canada, a walmart.ca, é visitada por 750.000 clientes diariamente. Com mais de 85.000 funcionários, o Walmart Canada é um dos maiores empregadores do Canadá, classificado como uma das dez marcas mais influentes do país. O extenso programa de filantropia do Walmart Canada tem como objetivo apoiar as famílias canadenses necessitadas e, desde 1994, o Walmart Canada angariou e doou mais de $ 400 milhões para instituições de caridade canadenses. Informações adicionais podem ser encontradas no site walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada e @walmartcanada.

Perguntas sobre mídia: DLT LABS™ – Loudon Owen, diretor executivo – 416-518-6355 – loudon.owen@dltlabs.com; Walmart Canada – Adam Grachnik – Adam.Grachnik@walmart.com

FONTE DLT Labs Inc.; Walmart Canada

SOURCE DLT Labs Inc.; Walmart Canada