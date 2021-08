O Wondershare UniConverter 13.0 Apresenta Actualizações Importantes para Editar, Converter, e Comprimir Vídeos

"O UniConverter 13.0 está repleto de ferramentas que ajudam os usuários a criar mais conteúdo. Agora já podem converter ou comprimir vídeos mais rapidamente e com melhor qualidade," afirmou Allen Dai, Director de Producto do Wondershare UniConverter. "Acreditamos que nossos clientes vão adorar editar seus vídeos com a ferramenta do Aparador Inteligente e criar legendas com as Legendas Automáticas."