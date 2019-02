O XXI Festival del Habano é encerrado com noite de gala dedicada ao 50o aniversário da marca Trinidad

A Noite de Gala homenageou o 50º aniversário da marca Trinidad. O número 1 entre os 100 umidores de comemoração do 50º aniversário da marca foi a estrela da noite, levantando 300.000 euros no famoso Leilão de Umidores.

O evento teve excelentes apresentações musicais, como as do mexicano Armando Manzanero, ganhador do Prêmio Grammy, de Charles Fox, famoso compositor americano de músicas para filmes e televisão, e do cantor de salsa porto-riquenho Gilberto Santa Rosa. Além disso, também houve apresentações artísticas de diversos estilos de alguns talentos cubanos, tudo sob a direção artística de Santiago Alfonso, ganhador do Prêmio Nacional de Dança de Cuba de 2006 e fundador da companhia de Dança Contemporânea de Cuba, e direção musical de Miguel Patterson, diretor da Orquestra de Rádio e Televisão Cubana. Entre os participantes, foram notadas as presenças de figura bem conhecidas como Gael García Bernal, ganhador do Globo de Ouro por sua atuação na série Mozart in the Jungle (Mozart na Selva), e Jorge Perugorría, o ator cubano mais internacional no cinema contemporâneo.

A premiação "Habanos Man of the Year Awards" (Prêmio Homem Habano do Ano) também foi realizada durante esse evento especial. Zoe Nocedo recebeu o prêmio na categoria Comunicação, Gabriel Estrada foi premiado na categoria Negócios e Justo Emilio Luis foi o ganhador na categoria Produção.

Além disso, os dois fãs ganhadores da competição "II Habanos World Challenge" (Desafio mundial do Habanos II) foram Aurelio Tufano e Giulio Amaturo da Itália.

A noite de gala de encerramento do festival reuniu 1.200 convidados e, no Leilão de Umidores tradicional desta edição, sete umidores de algumas das marcas mais prestigiosas foram leiloados, levantando o total de 1.505.000 euros, com toda essa receita indo, como é de costume, para o Sistema de Saúde Pública de Cuba.

* Protected Appellations of Origin (Denominações de Origem Protegidas).

