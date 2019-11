OANDA fortalece a equipe de liderança

LONDRES, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma líder global de serviços de transação de multi-ativose analítica de dados de moedas on-line, a OANDA Global Corporation fortaleceu ainda mais sua equipe de liderança com duas importantes indicações destinadas a ajudar a empresa a executar seus agressivos planos de crescimento nos próximos anos.

Com extensa experiência em mercados de capital globais e câmbio exterior, Mark Chesterman foi nomeado chefe de comercialização, responsável por liderar a equipe global de comercialização, analítica quantitativa e grupos de pesquisa a partir do escritório da firma em Londres. Um veterano de 14 anos com a IG Markets, Chesterman ocupou uma variedade de cargos durante sua função, incluindo chefe de FX e futuros, entretanto, mas recentemente ele ocupou o cargo de executivo-chefe de operações na Stater Global Markets.

Chesterman se reportará diretamente a Kurt vom Scheidt, que recentemente aceitou a função recém-criada de executivo-chefe de operações. Originalmente contratado como executivo-chefe de produtos no início desse ano, vom Scheidt irá agora liderar as equipes de comercialização, gestão de produtos, risco financeiro, operações de negócios e soluções para negócios, ocupando um papel essencial para apoiar o crescimento contínuo da OANDA em sua capacidade expandida.

O executivo-chefe, Gavin Bambury, comentou, "Um profissional experiente com mais de 30 anos de experiência no setor de serviços financeiros – não mencionando experiência de primeira mão trabalhando com a OANDA – Kurt foi uma escolha óbvia para o cargo de executivo-chefe de operações. Ele está perfeitamente posicionado para ajudar a impulsionar melhorias nos produtos, supervisionar a infraestrutura de comercialização e gerenciar o risco financeiro. Ao mesmo tempo, a especialização profunda de Mark e seu comprovado currículo no setor de comércio eletrônico ajudarão a assegurar que continuemos a fornecer execução a nível institucional e modelos competitivos de preços para os clientes da OANDA, em todo o mundo".

Bambury acrescentou, "Durante os próximos meses, continuaremos a fortalecer a equipe da OANDA com uma série de contratações estratégicas para ajudar a acelerar o desempenho empresarial, melhorar a experiência de comercialização dos clientes e impulsionar o crescimento da empresa. A OANDA tem um empolgante ano planejado para 2020, e estamos totalmente comprometidos em garantir que tenhamos os melhores talentos possíveis posicionados para nos ajudar a atingirmos nossos objetivos".

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a partilhar dados de taxas de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de comercialização de câmbio estrangeiro (FX) que foi precursora do desenvolvimento de transações de câmbio baseadas na web cinco anos mais tarde. Atualmente, a empresa proporciona serviços de transação de multi-ativos e analítica de dados de moedas on-line para clientes do varejo e corporativos, demonstrando uma especialização inigualável em câmbio exterior. Com entidades reguladas em seis dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o negócio de câmbio exterior. Para mais informações, acesse oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

