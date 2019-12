OANDA nomme Greg Niebank au poste de chef de produit

LONDRES, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Leader mondial des services de négociation d'actifs multiples en ligne, de données et d'analyses des devises, OANDA Global Corporation a encore renforcé son offre client en nommant Greg Niebank au poste de chef de produit. Basé à Londres, il sera responsable du lancement de nouveaux instruments de négociation, de partenariats axés sur les clients et des améliorations de la plate-forme.

Ayant, à son actif, 21 ans d'expérience dans le secteur du trading électronique, M. Niebank a passé toute sa carrière chez CMC Markets, une entreprise où il est entré comme courtier junior en 1997 et où il a gravi peu à peu les échelons pour devenir chef de produit du groupe.

Kurt vom Scheidt, directeur de l'exploitation, a commenté à ce sujet : « Au fil des ans, OANDA s'est forgé la réputation d'associer une technologie de pointe à une approche axée sur le client et nous maintenons notre engament indéfectible à apporter à nos clients un accès à une large gamme d'instruments et d'outils de négociation avancés par le biais de notre plate-forme primée. De ce fait, la connaissance approfondie que Greg possède du secteur sera extrêmement précieuse alors que nous poursuivons le développement de notre produit ».

La nomination de M. Niebank n'est que la dernière en date d'une série d'embauches de personnes de très haut niveau qu'OANDA a faites depuis que Gavin Bambury a pris ses fonctions de président-directeur général en août. Le cabinet a également recruté récemment Mark Chesterman au poste de responsable du trading, Lucian Lauerman au poste de responsable des solutions destinées aux entreprises et David Grant au poste de directeur de l'exploitation de la région Asie-Pacifique. Par ailleurs, Kurt vom Scheidt a assumé de plus amples fonctions en tant que directeur de l'exploitation.

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement des données de taux de change sur Internet, lançant une plate-forme de négociation des devises étrangères (FX) qui a contribué à faire avancer le développement de la négociation des devises sur Internet cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le cabinet fournit des services de négociation en ligne d'actifs multiples, de données et d'analyses des devises aux particuliers et aux entreprises, et il fait preuve d'une expertise incomparable en matière de change. Comptant des entités réglementées dans six des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA continue à se consacrer à la transformation de l'activité de change de devises. Pour en savoir plus, veuillez consulter oanda.com ou nous suivre Twitter, Facebook ou YouTube.

