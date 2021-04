OANDA nomme Marcin Niewiadomski à la tête de l'Europe

LONDRES, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Leader mondial des services de négociation multi-actifs en ligne, des données sur les devises et des analyses, OANDA a le plaisir d'annoncer la nomination de Marcin Niewiadomski au poste de Responsable de l'Europe, chargé de stimuler la croissance continue de la société dans les pays de l'UE27. Il continuera également à assumer son rôle actuel de directeur général de Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS) depuis sa base à Varsovie.

Niewiadomski a passé six ans à la tête de TMS, gérant la transformation numérique de l'entreprise et étendant à la fois son offre de produits et son empreinte géographique. Toutefois, il a également travaillé avec plusieurs grands noms de la finance au fil des ans, notamment avec Link 4, qui faisait partie du groupe RSA, Provident Polska, Kredyt Bank (KBC Bank), GMAC Bank et BRE Bank Securities.

David Hodge, Chief Revenue Officer et Chief Executive Officer d'OANDA pour l'Europe et le Moyen-Orient, a déclaré : « Vétéran de l'industrie avec 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Marcin était un choix évident pour la direction de l'Europe. Il apporte avec lui une expertise inégalée dans le secteur des services financiers et une connaissance approfondie du marché européen, ce qui nous sera très précieux pour définir la stratégie de l'entreprise dans les années à venir. »

« Après avoir passé plusieurs années à travailler d'arrache-pied pour étendre la présence de TMS en Espagne, en Allemagne, en Lettonie et en Lituanie, je suis impatient de m'appuyer sur les fondements de la marque OANDA pour accélérer encore davantage la croissance de l'entreprise dans la région de l'UE27 », a commenté M. Niewiadomski.

L'élargissement du rôle de M. Niewiadomski témoigne de l'engagement continu d'OANDA sur le marché européen et de l'importance stratégique de ses activités en Pologne. La semaine dernière, l'entreprise a annoncé la finalisation de son acquisition de TMS, l'un des plus grands courtiers du pays. Début 2020, la firme a également créé un centre de services partagés à Cracovie qui emploie actuellement près de 100 personnes.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plate-forme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, de données sur les devises et d'analyses à des clients particuliers et à des entreprises, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA reste fidèle à sa vocation de transformer le secteur des devises. Pour ensavoir plus, consultez le site oanda.com ou suivez nous sur Twitter , Facebook ou YouTube .

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier en actifs multiples de Pologne. Depuis 1997, TMS a fourni des services à des milliers de clients polonais et européens en proposant des opérations sur les devises, les CFD sur indices, les crypto-monnaies, les actions individuelles et les matières premières avec des plateformes MT4/MT5 et une application mobile propriétaire innovante. L'équipe de l'entreprise, plusieurs fois récompensée, aide les particuliers et les entreprises en leur proposant des services liés aux devises et aux actions, notamment des conseils et des analyses, des opérations de change et des solutions de paiement numérique sous licence. TMS Brokers est détenue à 100 % par OANDA Global Corporation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tms.pl .

Related Links

http://www.oanda.com/



SOURCE OANDA