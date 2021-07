OANDA reforça equipe de liderança nomeando Philip Holemans como CFO

LONDRES, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Líder global em serviços de negociação on-line de multiativos, dados e análises de moedas, a OANDA tem o prazer de anunciar a nomeação do peso-pesado dos serviços financeiros Philip Holemans, como CFO. Philip será responsável por otimizar o desempenho financeiro da empresa, garantir a conformidade com os padrões de contabilidade mundiais e ajudar a direcionar a estratégia de crescimento da OANDA nos próximos anos.

Com quase 20 anos de experiência no setor de serviços financeiros, Philip talvez seja mais conhecido por sua longa carreira na GE Capital, onde ocupou cargos de CFO na Benelux, Alemanha e República Tcheca. Após deixar a GE, ele assumiu a função de CFO e vice-presidente do Conselho com o Moneta Money Bank, que está listado na Bolsa de Valores de Praga. Ele ingressa na OANDA após sair do WiZink, um banco digital ibérico de propriedade privada, onde também foi diretor financeiro.

"Philip traz com ele uma experiência significativa no setor de serviços financeiros. Seu profundo conhecimento sobre planejamento e análise financeiros, fusões e aquisições e desenvolvimento corporativo serão inestimáveis conforme continuamos em nossa jornada para nos tornarmos uma das maiores corretoras de multiativos do mundo. Estamos muito felizes em recebê-lo na empresa", disse o CEO da OANDA, Gavin Bambury.

Ao comentar, Holemans disse: "estou muito ansioso para trabalhar com a equipe da OANDA, ajudando a identificar e implementar novas estratégias que continuarão a melhorar sua eficiência, aumentar a rentabilidade e impulsionar ainda mais o crescimento do negócio."

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxa de câmbio gratuitamente na internet, lançando uma plataforma de negociação Forex que ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento do trading de moedas na internet cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de ativos diversificados, dados e análises de moeda para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em câmbio. Com entidades regulamentadas em oito dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o mercado de câmbio. Para mais informações, acesse o site oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

