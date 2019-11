OANDA renforce son équipe de direction

La société nomme Mark Chesterman au poste de chef arbitragiste et Kurt vom Scheidt au poste de directeur de l'exploitation

LONDRES, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Un chef de file mondial en services de négociation multiactifs en ligne et en analyse de données de devises, OANDA Global Corporation a renforcé davantage son équipe de direction avec deux nominations clés réalisées pour aider l'entreprise à exécuter ses projets de croissance dynamique dans les années à venir.

Avec une vaste expérience sur les marchés mondiaux des capitaux et des opérations de change, Mark Chesterman a été nommé chef arbitragiste, chargé de diriger l'équipe internationale de négociation, les analyses quantitatives et les groupes de recherche depuis le bureau londonien de la société. Comptabilisant une expérience de 14 ans chez IG Markets, Chesterman a occupé divers postes tout au long de son mandat, dont celui de responsable FX et des contrats à terme, mais plus récemment, il a été directeur de l'exploitation chez Stater Global Markets.

Chesterman sera sous la responsabilité directe de Kurt vom Scheidt, qui a accepté le poste nouvellement créé de directeur de l'exploitation. D'abord embauché comme responsable produit plus tôt cette année, vom Scheidt va maintenant diriger les équipes de négociation, de gestion des produits, des risques financiers, des opérations commerciales et des solutions pour les entreprises en jouant un rôle central pour soutenir la croissance continue d'OANDA grâce à ses fonctions étendues.

Le président-directeur général, Gavin Bambury, a commenté : « Un professionnel chevronné avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, sans mentionner son expérience de travail directe chez OANDA, Kurt était un choix évident pour le rôle de directeur de l'exploitation. Il est parfaitement placé pour aider à stimuler l'amélioration des produits, superviser l'infrastructure de négociation et gérer les risques financiers. En même temps, la profonde expertise et l'expérience avérée de Mark dans l'industrie de la négociation électronique permettront d'assurer que nous continuons de fournir une exécution de qualité institutionnelle et des modèles de prix compétitifs pour les clients d'OANDA partout dans le monde. »

Bambury a ajouté : « Au cours des prochains mois, nous continuerons à renforcer l'équipe d'OANDA avec une série d'embauches stratégiques qui contribuera à accélérer les performances commerciales, à améliorer notre expérience de négociation pour le client et à stimuler la croissance de l'entreprise. L'année 2020 s'annonce passionnante pour OANDA et nous sommes pleinement engagés à faire en sorte que nous ayons les meilleurs talents disponibles en poste pour nous aider à atteindre nos objectifs. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première société à partager les données de taux de change gratuitement sur Internet et à lancer cinq ans plus tard une plateforme de négociation FX qui a contribué à innover dans le développement des négociations sur Internet. Aujourd'hui, l'entreprise propose des négociations multiactifs en ligne, des données et des analyses de devises pour les clients de la vente au détail et les entreprises, démontrant une expertise sans équivalent des opérations de change. Avec des entités réglementées dans six des pays les plus actifs sur les marchés financiers, OANDA continue de se consacrer à la transformation du secteur des opérations de change. Pour plus d'informations, rendez-vous sur oanda.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou YouTube.

Related Links

http://oanda.com



SOURCE OANDA