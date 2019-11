OANDA stärkt Lenkungsteam

Mark Chesterman wird zum Head of Trading und Kurt vom Scheidt zum Chief Operating Officer berufen

LONDON, 26. November 2019 /PRNewswire/ -- OANDA Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Online-Dienstleistungen für Multi-Asset-Trading sowie von Währungsdaten und Analysen, hat zwei weitere wichtige Posten in seinem Lenkungsteam besetzt, um seinen aggressiven Wachstumsplan für die kommenden Jahre erfolgreich umzusetzen.

Der ausgewiesene Experte für die globalen Kapitalmärkte und Devisen Mark Chesterman wurde zum Head of Trading ernannt. Von der Londoner Niederlassung der Firma aus wird er das globale Trading-Team sowie die Abteilungen für quantitative Analyse und Forschung leiten. Chesterman war 14 Jahre lang bei IG Markets tätig, unter anderem als Head of FX and Futures. Zuletzt diente er als Chief Operating Officer bei Stater Global Markets.

Chestermans direkter Vorgesetzter ist Kurt vom Scheidt, der die neue Rolle des Chief Operating Officer bekleidet. Seit diesem Jahr dient vom Scheidt in seiner ursprünglichen Funktion als Chief Product Officer. Ab sofort wird er den Abteilungen für Trading, Produktmanagement, Finanzrisiko, Geschäftspraktiken und Geschäftslösungen vorstehen und in seiner neuen Rolle OANDAs zukünftige Wachstumsstrategie maßgeblich unterstützen.

Chief Executive Officer Gavin Bambury kommentierte: „Die Wahl von Kurt für die Rolle des Chief Operating Officer fiel uns leicht. Er ist ein routinierter Profi mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, ganz zu schweigen von seiner Praxiserfahrung bei OANDA. Er ist die ideale Besetzung, um Produktverbesserungen vorwärtszubringen, die Trading-Infrastruktur überblicken und sich um das finanzielle Risikomanagement zu kümmern. Derweil wird Mark als ausgewiesener Experte für den elektronischen Handel sicherstellen, dass wir für unsere OANDA-Kunden rund um den Globus auch weiterhin Leistungen auf institutionellem Niveau erbringen und unsere Preismodelle attraktiv ausgestalten."

Bambury weiter: „In den bevorstehenden Monaten werden wir das OANDA-Team durch strategische Besetzungen weiter stärken, um die Geschäftsperformance zu verbessern, das Trading für unsere Kunden bequemer zu machen und unseren Wachstumskurs voranzutreiben. OANDA hat große Pläne für 2020 und wir arbeiten hart daran, unser Team mit den besten Leuten zu besetzen, damit wir unsere Ziele erreichen."

