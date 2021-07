OANDA versterkt leidinggevend team en benoemt Philip Holemans tot CFO

LONDON, 28 juli 2021 /PRNewswire/ -- OANDA, een wereldleider op het gebied van online multi-asset handelsdiensten, valutagegevens en analyses, kondigt met genoegen de benoeming aan van Philip Holemans, zwaargewicht in financiële dienstverlening, als Chief Financial Officer. Zijn takenpakket omvat het optimaliseren van de financiële prestaties van het bedrijf, het naleven van de wereldwijde boekhoudnormen en het helpen aansturen van de groeistrategie van OANDA in de komende jaren.

Met bijna 20 jaar ervaring in de sector van de financiële diensten is Holemans wellicht het best bekend om zijn langdurige carrière bij GE Capital, waar hij CFO-functies bekleedde in de Benelux, Duitsland en Tsjechië. Na zijn vertrek bij GE werd hij CFO en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Moneta Money Bank, die aan de beurs van Praag genoteerd is. Hij ging aan de slag bij OANDA vanuit WiZink, een private-equity digitale bank op het Iberisch schiereiland, waar hij eveneens Chief Financial Officer was.

"Philip brengt een aanzienlijke expertise binnen de financiële dienstensector met zich mee. Zijn diepgaande kennis van financiële planning en analyse, fusies en overnames, en bedrijfsontwikkeling zal van onschatbare waarde zijn op onze weg om een van de grootste multi-assetmakelaars ter wereld te worden. We zijn verheugd hem bij het bedrijf te mogen verwelkomen", aldus Chief Executive Officer van OANDA, Gavin Bambury.

In zijn commentaar zei Holemans: "Ik kijk er erg naar uit om met het OANDA-team samen te werken en te helpen bij het identificeren en implementeren van nieuwe strategieën die de efficiëntie verder zullen verbeteren, de winstgevendheid zullen vergroten en de groei van het bedrijf verder zullen stimuleren."

Over OANDA

OANDA, opgericht in 1996, was het eerste bedrijf dat gratis wisselkoersgegevens op internet deelde en een FX-handelsplatform lanceerde dat vijf jaar later hielp bij de ontwikkeling van webgebaseerde valutahandel. Tegenwoordig biedt de groep online multi-asset trading, valutagegevens en analyses aan particuliere en zakelijke klanten, wat een ongeëvenaarde expertise op het gebied van valuta aantoont. Met gereguleerde entiteiten in acht van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA zich inzetten voor de transformatie van de valutahandel. Ga voor meer informatie naar oanda.com of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.

