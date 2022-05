OANDA wird offizieller Marketingpartner der New York Red Bulls

Die Partnerschaft erstreckt sich nicht nur auf die New York Red Bulls, sondern auch auf die breitere Welt von Red Bull, einschließlich Erlebnis- und Branding-Assets bei ausgewählten Red Bull-Veranstaltungen und Medienobjekten.

„Wir freuen uns sehr, OANDA in der Red Bull-Familie willkommen zu heißen", sagte Marc de Grandpré, General Manager der New York Red Bulls. „Wir sind sehr stolz darauf, der erste Partner der Sportindustrie für OANDA zu sein und freuen uns darauf, die Bekanntheit des Unternehmens auf dem Markt durch unsere einzigartige, vielseitige Partnerschaft zu steigern."

Gavin Bambury, Chief Executive Officer von OANDA, kommentiert: „Es ist eine aufregende Gelegenheit, mit den New York Red Bulls zusammenzuarbeiten, einem der inspirierendsten Vereine der Major League Soccer. Wir freuen uns darauf, ihren Erfolg auf dem Spielfeld zu feiern und die Weltklasse-Marke und Plattform von OANDA einem neuen Publikum vorzustellen.

Mit diesem Sponsoring bauen wir unseren Ruf als eines der vertrauenswürdigsten Handelsunternehmen weiter aus und bieten unseren Kunden eine preisgekrönte Plattform, auf der sie ihr Bestes geben können. Es erfordert ein einzigartiges und leidenschaftliches Engagement, um beim Handel an den Märkten Spitzenleistungen zu erzielen und Innovationen voranzutreiben, um Ihr Spiel ständig zu verbessern. Diese Denkweise teilt OANDA mit den New York Red Bulls."

Informationen zu New York Red Bulls

Die New York Red Bulls sind eine von 28 Mannschaften in der Major League Soccer (MLS). RBNY, einer der zehn Gründungsvereine der MLS, spielt seit der Gründung der Liga im Jahr 1996 in dieser Liga. Die Red Bulls tragen ihre Heimspiele in der Red Bull Arena (RBA) in Harrison, New Jersey, aus. Der dreimalige Gewinner des MLS Supporters' Shield gehört dem österreichischen Getränkehersteller Red Bull, nach dem die Mannschaft benannt ist. Die New York Red Bulls bieten eines der landesweit führenden Jugendfußball-Förderprogramme an, das von lokalen Fußballpartnerschaften in New York und New Jersey bis hin zu regionalen Förderschulen und den Red Bulls Academy-Teams reicht.

Informationen zu OANDA: vom Tech-Start-up zum Weltkonzern

Gegründet im Jahr 1996, war OANDA das erste Unternehmen, das Wechselkursdaten kostenlos im Internet zur Verfügung stellte, und brachte fünf Jahre später eine Devisenhandelsplattform auf den Markt, die den Weg für die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels ebnete. Heute bietet die OANDA Global Corporation, zu der die OANDA Corporation und andere Tochtergesellschaften gehören, globalen Privat- und Firmenkunden Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen an und beweist damit eine unübertroffene Expertise im Devisenhandel. Mit regulierten Einheiten in neun der aktivsten Finanzmärkte der Welt widmet sich die OANDA Global Corporation der Aufgabe, alle Aspekte der Interaktion zwischen der Welt und dem Handel zu verändern, indem sie ihren Kunden den Handel mit globalen Marktindizes, Rohstoffen, Staatsanleihen, Edelmetallen und Währungen auf einer der schnellsten Handelsplattformen auf dem Markt ermöglicht.

Der Leverage-Handel mit Devisen oder anderen außerbörslichen Produkten auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden geeignet. Wir raten Ihnen, sorgfältig abzuwägen, ob der Handel für Sie unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Umstände geeignet ist. Sie können mehr verlieren als Sie investieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch zu nehmen und sicherzustellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, bevor Sie handeln. Der Handel über eine Online-Plattform birgt zusätzliche Risiken. Bitte schauen Sie sich unseren rechtlichen Teil an.

Die OANDA Corporation ist bei der Commodity Futures Trading Commission als Futures Commission Merchant und Retail Foreign Exchange Dealer registriert und ist Mitglied der National Futures Association. Nr.: 0325821. Weitere Informationen finden Sie in der NFA-Basisressource.

