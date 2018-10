OASIS Groep breidt marktbereik uit naar Wales

DUBLIN, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

De OASIS Groep, één van de grootste aanbieders op het gebied van Records en Information Management (RIM) in Europa, heeft de afronding van de overname Box-it Wales & Severn in Crickhowell, Powys (Wales) bevestigd. De overname werd afgerond op 8 oktober en is de vierde Box-it-franchisenemer die sinds de overname van Box-it UK in maart 2018 door de OASIS Groep werd overgenomen.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )



Met de recente transactie wordt de geografische dekking van de OASIS Groep uitgebreid naar Wales. Wales is al enige tijd een interessante regio voor OASIS en deze nieuwe locatie sluit aan bij de sterke aanwezigheid van het bedrijf in Groot-Brittannië.

"Deze overname biedt ons een platform in een grote markt, waarmee we de brede reeks diensten kunnen leveren aan onze klanten", aldus Brian Connolly, Chief Executive Officer van de OASIS Groep.

Dit is de 38e succesvolle overname voor de OASIS Groep op het gebied van een reeks RIM-diensten, die varieert van complexe archiveringsoplossingen tot voorbereiding op de AVG.

Over de OASIS Groep

OASIS bedient sinds 1999 zijn klanten en beschikt over vestigingen in de gehele EU. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dublin (Ierland). Het bedrijf heeft 550 medewerkers in dienst en bedient meer dan 6.000 klanten in verschillende sectoren, onder meer op de gebieden financieel, juridisch, gezondheid, overheid en onderwijs. DE OASIS Groep is voor het tweede opeenvolgende jaar opgenomen in de lijst '2018 Inc. 5000 Europe van snelst groeiende particuliere bedrijven in Europa.http://www.OASISGroup.com

Contactpersoon voor de media:

Jade Miles

Group Marketing Manager

jmiles@oasisgroup.com

+353-1-866-6317