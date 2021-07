OASIS Group achève l'acquisition de la division des services de transport et de stockage de médias de KPN

SWORDS, Irlande, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- OASIS Group, le plus grand fournisseur privé de gestion des dossiers et de l'information (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui qu'il avait achevé l'acquisition de la division des services de transport et de stockage des médias de KPN aux Pays-Bas.

« Je suis très heureux d'accueillir les membres de l'équipe de transport et de stockage des médias et les clients de KPN au sein d'OASIS Group. Cette acquisition représente l'engagement d'OASIS à renforcer nos services établis de bande magnétique dans toute l'Europe. » déclare Matt Thornton, directeur du développement de l'entreprise chez OASIS Group.

Après l'achèvement de l'acquisition, la division des services de transport et de stockage de médias de KPN sera intégrée à OASIS Data & Document Management Netherlands BV.

Cette transaction marque la 54e acquisition réussie pour OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Depuis 1999, OASIS Group fournit à ses clients des solutions sécurisées de gestion des dossiers et de l'information. Établie à Dublin, en Irlande, la société OASIS s'est depuis développée à l'échelle internationale et opère actuellement dans 6 pays européens, employant plus de 1 700 membres d'équipe et servant plus de 10 000 clients. Les marques d'OASIS Group comprennent OASIS, ArchiDoc et Niche Health. www.OASISGroup.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

SOURCE OASIS Group