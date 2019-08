OASIS Group fait l'acquisition de l'entreprise Archive Document Data Storage

DUBLIN, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion des enregistrements et de l'information (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Archive Document Data Storage.

Dans un accord conclu le 31 juillet, OASIS Group a ajouté la société de gestion des enregistrements basée à Londres, Swindon et Bath à son empreinte grandissante au Royaume-Uni. Archive Document Data Storage propose ses services aux clients depuis 1987, offrant des services de stockage de documents papier, de films et de vidéos, ainsi que des services de numérisation et de sauvegarde.

« La réputation d'Archive Document Data Storage sur le marché et ses relations étroites avec les clients dans leur région font de cette acquisition un atout précieux pour l'offre de services du groupe OASIS », a déclaré Espen Halvorsen, PDG du groupe OASIS. « Notre présence renforcée dans la région témoigne de notre engagement renforcé dans cet important secteur d'activité du groupe OASIS. »

Il s'agit de la 44e acquisition à ce jour du groupe OASIS.

Fondée en 1999, la société OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'Europe. OASIS emploie 550 collaborateurs et offre ses services à plus de 6 000 clients dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la finance, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, OASIS Group s'est classée parmi la liste « 2018 Inc. 5000 Europe » des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Europe. www.OASISGroup.com.

