OASIS Group renforce sa position sur le marché hollandais avec de récentes acquisitions

DUBLIN, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus importants fournisseurs du secteur de la gestion des dossiers et de l'information (RIM) en Europe, a le plaisir d'annoncer la clôture de deux acquisitions aux Pays-Bas.

Début avril, OASIS a finalisé l'acquisition de De Graaf Archief beheer B.V., dont le siège se trouve à Pumerend près d'Amsterdam, auprès de De Graaf Groep B.V.

En mai, OASIS a également conclu l'acquisition de Dataspace Nederland B.V., établie à Eindhoven. Cette transaction récente permet d'étendre la couverture géographique du groupe OASIS au nord des Pays-Bas, une région d'intérêt pour OASIS depuis quelques temps.

« Ces acquisitions nous apportent une plateforme solide sur un grand marché, ce qui nous permet de proposer le large éventail de services que nous offrons à nos clients. Nous aimerions souhaiter la bienvenue chez OASIS à nos nouveaux clients et collaborateurs. » a déclaré Espen Halvorsen, Directeur Général par intérim du groupe OASIS.

Fournissant une suite de services RIM, des solutions d'archivages complexes pour la préparation au RGPD, ces transactions marquent les 42e et 43e acquisitions fructueuses du groupe OASIS.

À propos du groupe OASIS

Fondée en 1999, OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'Europe. OASIS emploie 650 collaborateurs et offre ses services à plus de 8 000 clients évoluant dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la finance, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, OASIS Group s'est classée parmi la liste « 2018 Inc. 5000 Europe » des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Europe. www.OASISGroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

Contact après des média :

Jade Miles

Directrice marketing du groupe

jmiles@oasisgroup.com

+44-1962-830-200

SOURCE OASIS Group