OASIS Group renforce sa présence européenne avec l'acquisition d'ArchiDoc en Pologne

DUBLIN, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion des enregistrements et de l'information (RIM) en Europe, a franchi une nouvelle étape de son programme d'expansion européenne avec l'acquisition d'ArchiDoc en Pologne. ArchiDoc a été acquise auprès d'OEX S.A., une société cotée à la Bourse de Varsovie.

Cet accord, qui a été finalisé le 17 octobre 2019, entre dans le cadre de l'objectif stratégique de OASIS Group de s'étendre en Europe centrale.

« La décision de s'étendre en Europe centrale était une étape logique dans notre stratégie de croissance commerciale », a déclaré Espen Halvorsen, président-directeur général d'OASIS Group. « Nous sommes également ravis d'intégrer une équipe qui génère une croissance importante et profitable grâce à sa stratégie axée sur le client », a poursuivi M. Halvorsen.

« Nous sommes fermement convaincus que nous avons conclu un accord qui s'inscrit dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Nous sommes fiers d'avoir été en mesure de soutenir la direction d'ArchiDoc dans la croissance considérable des recettes et bénéfices de l'entreprise depuis son acquisition. Alors que nous axons désormais notre stratégie sur les services d'e-commerce, nous estimons qu'OASIS est très bien positionnée pour offrir à ArchiDoc le soutien stratégique à long terme dont elle a besoin pour atteindre ses ambitieux objectifs commerciaux », a commenté Jerzy Motz, PDG d'OEX SA.

Comptant plus de 1 000 collaborateurs, ArchiDoc est le deuxième plus grand fournisseur de services RIM en Pologne. Stimuler la transformation numérique par la fourniture d'une suite de services d'externalisation des processus d'entreprise (BPO) pour la gestion des informations est un domaine dans lequel OASIS a également investi au cours des dernières années.

Face à la demande croissante de transformation numérique exprimée par les clients à travers l'Europe, il s'agit d'une période très exaltante pour les deux entreprises.

« Nous nous appuierons sur les avantages du réseau européen d'OASIS Group, conjugués à l'expérience de nos services professionnels locaux, pour fournir un soutien stratégique à nos clients européens combinés », a conclu Konrad Rochalski, président du conseil d'administration d'ArchiDoc.

Il s'agit de la 46e acquisition d'OASIS Group à ce jour.

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, la société OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'Europe. OASIS emploie 650 collaborateurs et offre ses services à plus de 8000 clients dans plusieurs domaines, notamment les secteurs de la finance, des services juridiques, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, OASIS Group s'est classée dans la liste « 2018 Inc. 5000 Europe » des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Europe. www.OASISGroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

Contact auprès des médias :

Jade Miles

Responsable marketing du groupe

jmiles@oasisgroup.com

+353 (0)1 866 6317

Related Links

https://www.oasisgroup.com



SOURCE OASIS Group