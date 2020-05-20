Объем поставок продукции GameChange Solar превысил отметку в 10 гВт
May 20, 2020, 02:30 ET
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 20 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня сообщила о достижении важной вехи: объем поставок продукции компании впервые с момента ее основания в 2012 году превысил отметку в 10 гВт. Стремительному прогрессу предприятия способствовало развитие линеек продуктов с фиксированным наклоном MaxSpan™ и трекеров Genius Tracker™. Рентабельные, простые в монтаже и эксплуатации системы GameChange Solar пользуются популярностью по всему земному шару. Продукция компании превосходит требования к инвестиционной привлекательности самых взыскательных застройщиков и независимых операторов энергетических проектов.
Коммерческий директор GameChange Solar Дерик Бота (Derick Botha) заявил: "Мы рады преодолеть рубеж в 10 гВт и с нетерпением ждем возможности продолжить собственное развитие в качестве ведущего новатора на рынке. Наша компания стремится сокращать расходы на фотовольтаические проекты коммунального класса, стимулируя прогресс мировой отрасли солнечной энергетики".
Контактная информация для представителей СМИ: Дерик Бота (Derick Botha) +1 (302) 528-2125 email: [email protected]
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1168564/GameChange_Solar_10_GW.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/292966/GameChange_Solar_Logo.jpg
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http://www.gamechangesolar.com
SOURCE GameChange Solar
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