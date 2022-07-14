Объем зарубежных продаж компании GWM достиг 1 миллиона автомобилей

Согласно последним данным о продажах, опубликованным компанией GWM, в первой половине 2022 года компания продала в общей сложности 518 525 новых автомобилей, из которых 62 823, или 12%, были проданы на зарубежных рынках.

Ведущие позиции по объемам продаж сохранил южноафриканский рынок. Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией автомобильных производителей Южной Африки (NAAMSA), в первые два месяца текущего года модель HAVAL H6 3-го поколения заняла 15% рынка в сегменте компактных внедорожников.

Превосходные показатели зарубежных продаж компании GWM в основном обусловлены тремя факторами: высококачественной продукцией, широким ассортиментом и локализацией операций.

Высококачественная продукция, включая марки POER, TANK300, HAVAL H6 HEV и ORA GOODCAT производства GWM, обеспечивает покупателей по всему миру интеллектуальными, молодежными и экологически чистыми автомобилями. Три технологических бренда компании GWM, а именно L.E.M.O.N, TANK и COFFEE INTELLIGENCE, обеспечивают базовую технологию для обновления и модернизации продукции.

В настоящее время продукция компании GWM экспортируется во многие страны, демонстрируя силу бренда и привлекательность китайских автомобилей во всем мире.

В прошлом году компания GWM поставила на рынок Таиланда первую в мире станцию ультрабыстрой зарядки с функционалом выработки фотоэлектрической энергии, хранения энергии и зарядки. Компания также открыла немецкое дочернее предприятие в Мюнхене и учредила европейскую штаб-квартиру, которая станет центром развития континентального европейского рынка.

В процессе глобализации компания GWM добилась высоких продаж высококачественной продукции благодаря локализованным производственным и маркетинговым стратегиям.

В январе 2022 года компания официально приобрела завод в Ирасемаполисе в Бразилии и инвестировала 11,5 млрд юаней в развитие местной производственной цепи. Спонсируя такие влиятельные события, как триатлоны и серфинг WSL на австралийском рынке, компания GWM также активно создает локализованные маркетинговые платформы для глубокого охвата местной культуры и жизни, чтобы повысить осведомленность клиентов о своем бренде и продукции.

Компания GWM придерживается своей стратегии обеспечения успеха на зарубежных рынках уже 25 лет подряд и добилась превосходных результатов. В прошлом году объем зарубежных продаж компании достиг 142 793 автомобилей, увеличившись на 103,7% по сравнению с предыдущим годом.

На онлайн-конференции для зарубежных дистрибьюторов руководители компании заявили, что к 2025 году GWM планирует достичь ежегодного объема глобальных продаж в 4 миллиона автомобилей, при этом на долю интеллектуальных моделей, работающих на новых источниках энергии, будет приходиться 80% продаж.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1859240/A_New_Achievement_of_Chinese_Auto_Brands_in_Overseas_Market__GWM_s_Overseas_Sales_reached_1_Million.jpg

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