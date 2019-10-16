Объявлены имена лауреатов премии JCSI Young Creatives Award
Oct 16, 2019, 15:30 ET
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JCS International обнародовала имена трех лауреатов премии JCSI Young Creatives Award за 2019 год. В этом году короткометражными фильмами-победителями, выбранными из числа 26 финалистов конкурса под тематическим названием "Stand Up for Peace" (Отстаивая дело мира), стали Next To Me (Рядом со мной) (Филиппины), It Starts Within (Все начинается изнутри) (Албания) и P.E.A.C.E. – A Spoken Word (М.И.Р. - произнесенное слово) (Великобритания).
Премия JCS International Young Creatives Award была учреждена с целью поддержки талантливой молодежи по всему земному шару и поощрения диалога по вопросам мира. Основателем JCS International является успешный бизнесмен и филантроп Рональд Лаудер (Ronald S. Lauder). Организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке осуществляет свою деятельность в нескольких направлениях, включая правозащиту, политические исследования, стратегические коммуникации и создание контента.
"Мы считаем JCS International Young Creatives Award эффективным инструментом для содействия делу мира посредством искусства, - отмечает г-н Лаудер, в 2006 году ставший лауреатом Directorate Award в ходе 34-й церемонии вручения международной премии "Эмми". - И лауреаты нашей премии в этом году служат отличными примерами воплощения этой идеологии".
Победителей 2019 года выбирало международное жюри во главе с президентом JCS International и основательницей Young Creative Awards Михал Граевски (Michal Grayevsky). В состав жюри также вошли основателей и генеральный директор Rise Аманда Нгуен (Amanda Nguyen); консультант Фред Грейвер (Fred Graver); управляющий директор по вопросам благотворительной деятельности Synergos Энн Бар Томпсон (Anne Bahr Thompson); кинопродюсер и режиссер Лиза Азуэлос (Lisa Azuelos); руководитель программ Big Bad Boo Девин Вудс (Devin Woods); тележурналист Альваро Перейра (Alvaro Pereira), а также продюсер фильмов и фестивалей Оливер Мардт (Oliver Mahrdt).
Лауреаты премии лично приедут в Нью-Йорк, чтобы принять участие в церемонии награждения, которая состоится в субботу, 23 ноября, в рамках Международного телевизионного фестиваля премии "Эмми". В понедельник, 25 ноября, состоится торжественная церемония вручения Международной премии "Эмми".
Информация о лауреатах:
Next To Me (Рядом со мной)
- Режиссер: Брич Ашер Харани (Breech Asher Harani)
- Страна: Филиппины
- Сюжет: После боев при Марави в 2017 году многие филиппинцы, исповедующие ислам, покинули остров Минданао. Дети вынуждены были скитаться по разным школам, сталкиваясь с проблемой буллинга и дискриминации, особенно в немусульманских районах.
It Starts Within (Все начинается изнутри)
- Режиссер: Артес Ферруни (Artes Ferruni)
- Страна: Албания
- Сюжет: На фоне многочисленных проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, отстаивать мир совсем непросто. Да и с чего начать? Авторы фильма дают простой, но такой важный ответ на этот вопрос. Мир начинается в каждом из нас - и только отстаивая свой внутренний мир, мы можем достичь его в глобальном смысле.
P.E.A.C.E. – A Spoken Word (М.И.Р. - произнесенное слово)
- Режиссер: Фанке Алафиатайо (Funke Alafiatayo)
- Страна: Великобритания
- Сюжет: Этот фильм, режиссером и актером в котором выступил Фанке Алафиатайо, призывает зрителя подумать о том, что было бы, если бы каждый из нас посвятил хотя бы одну минуту своего времени делу мира.
Контактная информация: community@mg745fifth.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1009268/JCS_International___Ronald_S_Lauder.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1011733/JCS_International2.jpg
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https://www.jcs-international.org
SOURCE JCS International
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