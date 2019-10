Объявлены имена лауреатов премии JCSI Young Creatives Award

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JCS International обнародовала имена трех лауреатов премии JCSI Young Creatives Award за 2019 год. В этом году короткометражными фильмами-победителями, выбранными из числа 26 финалистов конкурса под тематическим названием "Stand Up for Peace" (Отстаивая дело мира), стали Next To Me (Рядом со мной) (Филиппины), It Starts Within (Все начинается изнутри) (Албания) и P.E.A.C.E. – A Spoken Word (М.И.Р. - произнесенное слово) (Великобритания).