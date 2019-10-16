Объявлены имена лауреатов премии JCSI Young Creatives Award

Премия JCS International Young Creatives Award была учреждена с целью поддержки талантливой молодежи по всему земному шару и поощрения диалога по вопросам мира. Основателем JCS International является успешный бизнесмен и филантроп Рональд Лаудер (Ronald S. Lauder). Организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке осуществляет свою деятельность в нескольких направлениях, включая правозащиту, политические исследования, стратегические коммуникации и создание контента.

"Мы считаем JCS International Young Creatives Award эффективным инструментом для содействия делу мира посредством искусства, - отмечает г-н Лаудер, в 2006 году ставший лауреатом Directorate Award в ходе 34-й церемонии вручения международной премии "Эмми". - И лауреаты нашей премии в этом году служат отличными примерами воплощения этой идеологии".

Победителей 2019 года выбирало международное жюри во главе с президентом JCS International и основательницей Young Creative Awards Михал Граевски (Michal Grayevsky). В состав жюри также вошли основателей и генеральный директор Rise Аманда Нгуен (Amanda Nguyen); консультант Фред Грейвер (Fred Graver); управляющий директор по вопросам благотворительной деятельности Synergos Энн Бар Томпсон (Anne Bahr Thompson); кинопродюсер и режиссер Лиза Азуэлос (Lisa Azuelos); руководитель программ Big Bad Boo Девин Вудс (Devin Woods); тележурналист Альваро Перейра (Alvaro Pereira), а также продюсер фильмов и фестивалей Оливер Мардт (Oliver Mahrdt).

Лауреаты премии лично приедут в Нью-Йорк, чтобы принять участие в церемонии награждения, которая состоится в субботу, 23 ноября, в рамках Международного телевизионного фестиваля премии "Эмми". В понедельник, 25 ноября, состоится торжественная церемония вручения Международной премии "Эмми".

Информация о лауреатах:

Next To Me (Рядом со мной)

Режиссер: Брич Ашер Харани (Breech Asher Harani)

Страна: Филиппины

Сюжет: После боев при Марави в 2017 году многие филиппинцы, исповедующие ислам, покинули остров Минданао. Дети вынуждены были скитаться по разным школам, сталкиваясь с проблемой буллинга и дискриминации, особенно в немусульманских районах.

It Starts Within (Все начинается изнутри)

Режиссер: Артес Ферруни (Artes Ferruni)

Страна: Албания

Сюжет: На фоне многочисленных проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, отстаивать мир совсем непросто. Да и с чего начать? Авторы фильма дают простой, но такой важный ответ на этот вопрос. Мир начинается в каждом из нас - и только отстаивая свой внутренний мир, мы можем достичь его в глобальном смысле.

P.E.A.C.E. – A Spoken Word (М.И.Р. - произнесенное слово)

Режиссер: Фанке Алафиатайо (Funke Alafiatayo)

Страна: Великобритания

Сюжет: Этот фильм, режиссером и актером в котором выступил Фанке Алафиатайо, призывает зрителя подумать о том, что было бы, если бы каждый из нас посвятил хотя бы одну минуту своего времени делу мира.

Контактная информация: community@mg745fifth.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1009268/JCS_International___Ronald_S_Lauder.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1011733/JCS_International2.jpg

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SOURCE JCS International