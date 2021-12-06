Объявлены имена лауреатов премии за достижения в сфере образования Yidan Prize 2021

News provided by

Yidan Prize Foundation

Dec 06, 2021, 12:45 ET

ГОНКОНГ, 6 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Вчера международный благотворительный фонд в поддержку самой престижной премии в сфере образования Yidan Prize Foundation провел саммит Yidan Prize 2021 и вручил награды.

Мероприятие прошло в гибридном режиме. Его участниками стали политики и эксперты в области образования, которые обсудили самые насущные проблемы в этой сфере в разных странах, а также рассмотрели практические инновационные решения для создания лучшего будущего. Кроме того, на мероприятии были отмечены новаторские достижения лауреатов премии в этом году.

A toast to our 2021 laureates from our Awards Presentation Ceremony guests, including Mrs Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong SAR and Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize
A toast to our 2021 laureates from our Awards Presentation Ceremony guests, including Mrs Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong SAR and Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize
Professor Eric A. Hanushek, 2021 Yidan Prize for Education Research Laureate, and Dr Rukmini Banerji, 2021 Yidan Prize for Education Development Laureate
Professor Eric A. Hanushek, 2021 Yidan Prize for Education Research Laureate, and Dr Rukmini Banerji, 2021 Yidan Prize for Education Development Laureate
A toast to our 2021 laureates from our Awards Presentation Ceremony guests, including Mrs Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong SAR and Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize Professor Eric A. Hanushek, 2021 Yidan Prize for Education Research Laureate, and Dr Rukmini Banerji, 2021 Yidan Prize for Education Development Laureate

В ходе дискуссий участники обсудили новые идеи по обеспечению справедливого доступа к качественному образованию для каждого. Эксперты назвали проблемы в образовании, связанные с COVID-19, поговорили о масштабировании образовательных решений и обучении в игровом формате. Также был рассмотрен отчет ЮНЕСКО под названием «Переосмысляя наше будущее вместе: новый общественный договор в области образования» (Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education). Участники саммита подчеркнули важность образования для обеспечения благополучного будущего детей.

Саммит «Образование для создания лучшего будущего» (Creating a Better Future Through Education) 

Лауреат премии Yidan Prize 2021 в области образовательных исследований, старший научный сотрудник Коллекции Пола Роберта Ханны Гуверовского института Стэнфордского университета профессор Эрик А. Ханушек (Eric A. Hanushek) отметил ключевую роль учителей в повышении качества образования. Эксперты по экономике призвали оказать более серьезную поддержку учителям, которые восполняют пробелы в знаниях у детей.

Лауреат Yidan Prize 2021 в области развития сферы образования, глава фонда Pratham Education Foundation д-р Рукмини Банерджи (Rukmini Banerji) поделилась своим мнением о причинах, почему некоторые дети отстают в школе, а также выразила сомнения, что стоит так часто вносить изменения в школьные программы. Вместе с лауреатами Нобелевской премии по экономике 2019 года профессорами Эстер Дюфло (Esther Duflo) и Абхиджитом Банерджи (Abhijit Banerjee) они обсудили возможные изменения в системе образования — от разработки легко масштабируемых образовательных решений до адаптации учебной программы к потребностям отдельного ребенка.

В число участников дискуссии вошли такие специалисты, как директор инициативы ЮНЕСКО «Перспективы образования и инновации» д-р Собхи Тавил (Sobhi Tawil), старший директор Глобальной практики в сфере образования Группы Всемирного банка д-р Хайме Сааведра (Jaime Saavedra), профессор экономики Мюнхенского университета Людгер Вессманн (Ludger Woessmann) и другие.

Лауреаты премии Yidan Prize 2021

Мероприятие завершилось церемонией награждения, где были отмечены выдающиеся достижения лауреатов премии Yidan Prize этого года. Профессор Ханушек и доктор Банерджи получили премию Yidan Prize 2021 за образовательные исследования и развитие сферы образования в знак признания их новаторства с целью повышения качества образования и улучшения результатов учащихся. 

Основатель премии Yidan Prize д-р Чарльз (Чен) Идан (Charles CHEN Yidan) отметил следующее: «Сегодня мы отмечаем достижения профессора Ханушека и доктора Банерджи. Миру, который пытается встать на ноги после пандемии, нужны более эффективные инновации. Давайте переосмыслим будущее — то, в котором инновации лягут в основу значительных перемен. Мы можем создать такое будущее и жить в мире, которым мы сможем гордиться. Вместе мы создадим лучший мир с помощью образования».

Номинации премии Yidan Prize 2022 

Заявки на участие в премии Yidan Prize 2022 принимаются до 31 марта 2022 года. 12 января 2022 г. фонд Yidan Prize Foundation проведет вебинар, где его специалисты поделятся дополнительной информацией о премии и требованиях к участникам. Регистрация участников проводится по этой ссылке.

Информация о фонде Yidan Prize Foundation

Yidan Prize Foundation — международный благотворительный фонд, деятельность которого посвящена созданию более благоприятных условий жизни с помощью образования. С помощью группы новаторов фонд поддерживает перспективные проекты и внедрение новых практик в сфере образования, в частности те из них, которые способны положительно повлиять на жизнь и общество.

Yidan Prize — это премия в области инклюзивного образования, которую присуждают отдельным специалистам или коллективам, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования.

https://yidanprize.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1702753/Group_photo_of_Carrie__Charles__Eric__Rukmini.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1702755/Group_photo_of_Rukmini_and_Eric_copy_2.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg

SOURCE Yidan Prize Foundation

Also from this source

Homenagem aos ganhadores do Yidan Prize de 2021 e promoção de um...

Homenaje a los ganadores del premio Yidan 2021 y fomento de un...

Explore

More news releases in similar topics