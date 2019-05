Obchodní domy Wanda byly oficiálně přejmenovány na Suning.com Plaza

Společnost Suning se stávajícími 19 obchody Suning.com Plaza a 16 obchody Duniny Plaza v současné době vlastní a provozuje 72 nákupních komplexů, které tvoří největší systém samoobslužných inteligentních maloobchodních komplexů v Číně.

Společnost Suning.com jako přední všestranný inteligentní prodejce v Číně byla vždy odhodlána vybudovat všestranný maloobchodní ekosystém, a to jak online, tak i offline, aby vytvořila rozmanité nákupní zážitky, které jsou viditelné a připravené sloužit spotřebitelům kdykoliv a kdekoli. Obchody Suning.com Plaza spojí finanční platební metody společnosti Suning a poskytne bezplatnou službu doručení do vzdálenosti tří kilometrů, zajišťovanou společností Suning Logistics. Bude také investovat do domácích a zahraničních dodavatelských řetězců, aby mohla zákazníkům nabídnout špičkové značky. Bude také spolupracovat s odběrateli populární módy, aby spotřebitelům poskytla nejnovější módní trendy.

Společnost Suning v březnu 2019 podepsala strategickou smlouvu s italskou obchodní komorou Italy Trade Agency, aby posílila spolupráci mezi oběma stranami při zavádění kvalitních italských značek na čínském trhu s využitím výkonných online a offline platforem společnosti Suning. Toto je vnímáno jako důležitý krok společnosti Suning k dalšímu rozšiřování možností jejího zahraničního dodavatelského řetězce, se specializací na módu a smíšené zboží.

Kromě toho budou v obchodech Suning.com Plaza zvýšeny výhody online a offline kanálů společnosti Suning, kde si zákazníci budou moci vychutnat komplexní a různorodé pohodlné služby podporované společností Suning Big Data. Bezproblémové, snadné a efektivní nakupování je dosaženo inteligentními řešeními pro maloobchod a precizním marketingem přizpůsobeným každému.

Společnost Suning bude díky svému vlastnímu základnímu inteligentnímu maloobchodnímu systému přinášet komplexní informační a digitální inovace do nových obchodů Suning.com Plaza. Bude také využívat své výkonné technologické možnosti, jako je například zpracování dat, umělou inteligenci a IoT, aby urychlila digitalizaci řízení provozu tradičních obchodních domů a aby tak celkově zvýšila úroveň služeb a ziskovost průmyslu a přepracovala model nákupních zážitků na takový, který je více v souladu se současnými koncepty spotřeby a zvyky.

Společnost Suning v únoru 2019 oznámila akvizici všech obchodních domů Wanda na celostátní úrovni, které byly vlastnictvím společnosti Wanda Group, čínského komerčního realitního developera, aby rozšířila své portfolio kamenných obchodů a usnadnila dodavatelskému řetězci zboží všech kategorií lépe uspokojovat spotřebitele a zvýšit zisky na čínském maloobchodním trhu.

O společnosti Suning

Společnost Suning Holdings Group, která byla založena v roce 1990, je jedním z předních komerčních podniků v Číně se dvěma veřejnými společnostmi v Číně a Japonsku. V roce 2018 se společnost Suning Holdings umístila na druhém místě mezi 500 nejvýznamnějšími nestátními podniky v Číně s ročními příjmy ve výši 557 875 miliardy RMB (přibližně 69 miliard EUR). Společnost Suning s posláním „Vedení ekosystému celého průmyslu pomocí vytváření vysoké kvality života pro všechny" posílila a rozšířila své základní podnikání prostřednictvím různých vertikálních odvětví: platformy Suning.com, logistiky, finančních služeb, technologie, nemovitostí, sportu, médií a zábavy a investic. Společnost Suning.com byla v roce 2017 a 2018 zařazena do seznamu Fortune Global 500. Více informací naleznete na webových stránkách www.suningholdings.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/888238/Suning_com_Plaza_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/888237/Suning_com_Plaza_2.jpg

Related Links

http://www.suning.cn



SOURCE Suning Holdings Group