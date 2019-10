Obecność Arena Pharmaceuticals na tygodniu Zjednoczonej Europejskiej Federacji Gastrologicznej zwiększa zaangażowanie koncernu w społeczność chorób układu pokarmowego

- Nowe, otwarte dane z fazy 2. badania OASIS co do użycia etrasimodu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

- Arena sponsoruje sympozjum śniadaniowe: „Will oral therapies change the IBD treatment landscape?"

- Stanowisko Arena na Sali wystawowej pod numerem 78

SAN DIEGO, 18 października 2019 r. /PRNewswire/ -- Koncern Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) zaprezentuje dziś na 25. dorocznym tygodniu Zjednoczonej Europejskiej Federacji Gastrologicznej (UEG) nowe, otwarte dane z fazy 2. badania OASIS nad badanym kandydatem na lek etrasimod, nowej generacji, podawanym doustnie jeden raz dziennie selektywnym modulatorem receptora sfingozyny 1 fosfatu (S1P) w leczeniu pacjentów ze średnim do zaawansowanego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Koncern Arena zaprezentuje także dane dotyczące badanego leku olorinab, działającego peryferyjnie, wysoko wybiórczego antagonisty receptora kannabinoidu 2 (CB 2 ) opracowywanego na potrzeby leczenia bólu trzewnego powiązanego z chorobami układu pokarmowego. UEG Week odbywa się w dniach 19 do 23 października 2019 r. w Barcelonie w Hiszpanii.

Poza prezentacjami danych koncern Arena sponsoruje towarzyszące wydarzeniu sympozjum śniadaniowe (szczegóły poniżej) i wystawia swoje produkty na stanowisku numer 78. Więcej informacji na temat trwających i planowanych badań klinicznych koncernu Arena w zakresie nieswoistego zapalenia jelit i zespołu jelita drażliwego.

Szczegóły sympozjum śniadaniowego sponsorowanego przez koncern Arena:

Tytuł: „Will oral therapies change the IBD treatment landscape?"

Prelegenci: profesor Stefan Schreiber (przewodniczący), profesor Ailsa Hart i profesor Laurent Peyrin-Biroulet

Data i godzina: wtorek, 22 października, 7:00 CEST

Miejsce: Fira Gran Via, hala 8 – sala A1

Szczegóły: Więcej informacji i rejestracja tutaj

Szczegóły prezentacji etrasimod:

Tytuł: „Long-term Efficacy and Safety of Etrasimod for Ulcerative Colitis: Results from the Open- label Extension of the Oasis Study"

Data i godzina: poniedziałek, 21 października między 10:30 a 17:00 CEST

Godzina prezentacji: 12:30 – 13:30 CEST

Autor prezentujący: dr Séverine Vermeire

Miejsce: sala z plakatami 7

Numer plakatu: P0403

Szczegóły prezentacji Olorinab:

Tytuł: „Preclinical and Clinical Efficacy of Olorinab, a Peripherally Restricted, Highly Selective Full Agonist of the Cannabinoid Receptor 2 for the Management of Visceral Pain in Inflammatory Bowel Disease"

Data i godzina: wtorek, 22 października między 10:30 a 12:00 CEST

Autor prezentujący: dr Peter Higgins

Miejsce: hotspot

Numer abstraktu: OP212

O Etrasimod

Etrasimod (APD334) to podawany jeden raz dziennie doustnie selektywny modulator receptora sfingozyny 1 fosfatu (S1P) odkryty przez koncern Arena i opracowany w celu zapewnienia systemowej i lokalnej modulacji komórek przez wybiórcze trafianie do receptorów S1P podtypu 1, 4 i 5. Etrasimod ma potencjał terapeutyczny w chorobach odpornościowych i powiązanych z zapalnością, w tym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Crohna i atopowym zapaleniu skóry. Receptory S1P odgrywają udowodnioną rolę w modulacji kilku reakcji biologicznych, w tym przewodzeniu limfocytów z węzłów chłonnych do krwi obwodowej. Dzięki izolacji pomniejszych populacji limfocytów w węzłach chłonnych mniejsza liczba komórek odpornościowych trafia do krwi, co ogranicza szkodliwy wpływ na tkanki.

O Olorinab

Olorinab (APD371) to podawany doustnie, działający peryferyjnie, wysoko wybiórczy antagonista receptora kannabinoidu 2 (CB 2 ) opracowywany na cele leczenia bólu trzewnego powiązanego z chorobami układu pokarmowego, w tym chorobą Crohna i zespołem jelita drażliwego. Dowody na to, że CB 2 ulega ekspresji w wielu typach komórek w układzie pokarmowym i moduluje zapalenie jelitowe oraz nadwrażliwość trzewną sprawiają, że CB 2 jest atrakcyjnym kandydatem w leczeniu bólu trzewnego w chorobach układu pokarmowego.

Etrasimod i olorinab to badane produkty lecznicze, które nie są zatwierdzone do użytku w żadnym kraju.

O Arena Pharmaceuticals

Koncern Arena Pharmaceuticals dąży do opracowywania nowoczesnych, rewolucyjnych leków ze zoptymalizowaną farmakologią i farmakokinetyką na rzecz pacjentów na całym świecie. Leki, nad którymi pracuje koncern Arena obejmują wiele potencjalnie pierwszych lub najlepszych w swojej klasie rozwiązań o szerokim zastosowaniu klinicznym. Lek etrasimod (APD334), który charakteryzuje się potencjalnie szerokim zastosowaniem w leczeniu chorób immunologicznych i zakaźnych, przechodzi obecnie przez dalsze stadia programów klinicznych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, a także przez programy leczenia innych przypadłości, na przykład atopowego zapalenia skóry. Koncern Arena ocenia także lek olorinab (APD371) w fazie drugiej programu w zakresie bólu w przewodzie pokarmowym. Koncern Arena prowadzi ocenę innych potencjalnych leków we wcześniejszych stadiach badań i rozwoju, włączywszy APD418 w leczeniu dekompensacyjnej niewydolności serca.

Koncern Arena jest w posiadaniu dodatkowych umów licencyjnych i współpracy, w tym z United Therapeutics (lek ralinepag w fazie 3. programu w zakresie tętniczego nadciśnienia płucnego), Everest Medicines Limited (lek etrasimod w Chinach i wybranych państwach azjatyckich), Boehringer Ingelheim International GmbH (lek nieujawniony – stan przedkliniczny), Outpost Medicine, LLC (lek nieujawniony – stan przedkliniczny) oraz Eisai Co., Ltd. i Eisai Inc. (BELVIQ® – lek na rynku).

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Pewne oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mają charakter oświadczeń dotyczących przyszłości, które obejmują szereg czynników ryzyka i niepewności. Oświadczenia dotyczące przyszłości mogą być opatrzone zwrotami takimi jak „będzie", „planuje", „opracowane w celu", „potencjał", „opracowywane do", „dąży do", „potencjalnie", „podlega ocenie" lub zwrotami o podobnym znaczeniu, lub też mogą być zidentyfikowane przez to, że nie odnoszą się wyłącznie do faktów bieżących bądź historycznych. Do oświadczeń dotyczących przyszłości należą między innymi oświadczenia na następujące tematy: oświadczenia dotyczące udziału koncernu Arena w UEG Week, w tym sympozjum porannego, prezentacji danych i stoiska; możliwości, rozwój i potencjał leku etrasimod i olorinab; dążenia koncernu Arena; potencjał majątku, programów, licencji i współpracy koncernu Arena. Tego typu oświadczenia koncern Arena obejmuje ochroną z tytułu amerykańskiej ustawy o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Faktyczne wydarzenia lub wyniki mogą znacząco różnić się od oczekiwań koncernu Arena. Czynniki, które mogą skutkować znaczącymi różnicami w faktycznych wynikach od oświadczeń dotyczących przyszłości przedstawione są w sprawozdaniach koncernu Arena składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Oświadczenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają ocenę sytuacji przez koncern Arena w dniu publikacji. Koncern Arena nie przyjmuje zobowiązania ani zamiaru aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości za wyjątkiem sytuacji wymaganych prawnie.

