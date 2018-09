Oberland Capital clôture un fonds de 800 millions de dollars pour redevances et opportunités de crédit dans les services de santé avec un plafond absolu

NEW YORK, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Oberland Capital, firme d'investissement focalisée sur les services de santé, a fait part aujourd'hui de la clôture réussie de son deuxième fonds de redevances et d'opportunités de crédit, Oberland Capital Healthcare II LP (« Fund II »), à son plafond absolu de 800 millions de dollars en engagements en capital.

Fund II ciblera des investissements entre 20 millions de dollars et 150 millions de dollars, avec une attention particulière sur les produits biopharmaceutiques au stade commercial ou précommercial, les appareils médicaux, les sociétés de diagnostic et les produits générateurs de redevances.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien manifesté par nos commanditaires en nous aidant à dépasser de façon significative notre cible de 650 millions de dollars pour Fund II. La forte réponse des investisseurs est un témoignage de la qualité et de l'expérience de notre équipe d'investisseurs, et de la demande constante en redevances et stratégies de crédit pour les services de santé, » a commenté Andrew Rubinstein, associé directeur général.

« La clôture de Fund II nous apporte un capital supplémentaire significatif, ce qui nous permet de répondre aux objectifs stratégiques et financiers de nos homologues investisseurs autour du monde, » a ajouté Pierre Naegeli, associé directeur général. « Grâce à nos solutions financières flexibles et à long terme comprenant des instruments de redevances, d'intérêts sur les recettes, de dette et de fonds propres, nous pouvons continuer à proposer une source attrayante de capital aux sociétés de services de santé, aux institutions universitaires et aux inventeurs. »

Les investisseurs de Fund II rassemblent des plans de retraite publics et privés, des institutions financières, des fondations et des fonds de dotation situés aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

À propos d'Oberland Capital

Oberland Capital, firme privée d'investissement dont les engagements en capital dépassent 1,2 milliard de dollars depuis ses débuts, est concentrée exclusivement sur l'investissement dans le secteur des services de santé où elle se spécialise dans des structures sur mesure d'investissements flexibles afin de répondre aux exigences spécifiques en capital et objectifs stratégiques de ses partenaires commerciaux. L'abondante suite de solutions financières d'Oberland Capital englobe la monétisation de flux de redevances, l'acquisition de recettes futures de produits, la création de structures de financement basées sur des projets, ainsi que des placements en titres de créance et titres de participation. Combinant une connaissance approfondie de l'industrie et une vaste expérience des finances structurées, l'équipe d'Oberland Capital représente une tradition de création de valeur pour ses partenaires commerciaux. La firme a été fondée en 2013.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.oberlandcapital.com ou contacter Johnna Schifilliti au (212) 257-5852.