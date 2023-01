Obiekty Public Access Lagoons™ firmy Crystal Lagoons debiutują na rynku izraelskim

MIAMI, 11 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons i Izrael mają dwie wspólne cechy - zamiłowanie do technologii i chęć poprawy jakości życia poprzez innowacje. To właśnie tutaj, w jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie, wielonarodowy podmiot zawarł nową umowę na realizację obiektów Public Access Lagoons™, określanych również jako inwestycje PAL™.

PAL™ developments arrive in one of the world's leading innovation countries

Obiekty powstaną we współpracy z międzynarodowym holdingiem z branży nieruchomości Ecipsa i będą zlokalizowane w dużych miastach, wśród których mogą się znaleźć Tel Awiw, Hajfa, Riszon le-Cijjon, Netanja i Petach Tikwa. Inwestycje zapewnią mieszkańcom miast izraelskich dostęp do idyllicznych plaż przez cały rok, niezależnie od otoczenia, w jakim mieszkają.

Wszystkie obiekty PAL™ przewidziane do realizacji w Izraelu będą obejmować dużą krystaliczną lagunę stworzoną dzięki technologii Crystal Lagoons™, w której można pływać i uprawiać sporty wodne, oraz białą piaszczystą plażę. Obiekty będą dostępne dla wszystkich za opłatą. Każda inwestycja może również zawierać hotele, strefy mieszkalne, obiekty gastronomiczne, handlowe itp.

Izrael i Crystal Lagoons łączy zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony wód, a obiekty PAL™ firmy zdobyły kilka nagród międzynarodowych za zrównoważony rozwój. Główną cechą lagun jest to, że można do nich użyć dowolnego rodzaju wody, w tym wody morskiej i niezdatnej do picia z obszarów jałowych, która nie ma żadnego innego zastosowania. To połączenie czynników przygotowało grunt pod wprowadzenie Crystal Lagoons w Izraelu, kraju przodującym w ochronie wód.

„To, że Crystal Lagoons będą dostępne w jednym z czołowych krajów na świecie pod względem innowacji i zrównoważonego zużycia wody, jest wspaniałym potwierdzeniem wartości naszej technologii. Oprócz tego obiekty PAL™ doskonale wpisują się w kulturę Izraela, którego mieszkańcy korzystają z uroków życia, szczególnie przebywając na zewnątrz" – powiedział Francisco Matte, dyrektor regionalny Crystal Lagoons.

Zrównoważona technologia firmy jest kluczowym elementem jej sukcesu w krajach rozwiniętych. Laguny wymagają jednorazowego napełnienia wodą i działają w ramach obiegu zamkniętego. Można do nich wykorzystać dowolnego rodzaju wodę (wodę morską, niezdatną do picia i wodę słodką). Zużycie wody na potrzeby lagun jest średnio o 40% niższe niż w przypadku terenów zielonych. Ponadto przy ich eksploatacji zużywa się do 100 razy mniej substancji chemicznych niż w przypadku basenu i zaledwie 2% energii elektrycznej w porównaniu do typowego systemu filtracyjnego.

Obiekty PAL™ przyciągnęły uwagę głównych podmiotów na rynku z całego świata, a kontrakty o dużym znaczeniu na realizację tych obiektów podpisano m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Korei, Palestynie, Pakistanie, Europie i Kolumbii.

